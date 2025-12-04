4 दिसंबर 2025,

रायपुर

14 दिसंबर से गूंजेगा नया विधानसभा भवन, 628 सवालों के साथ शुरू होगा शीतकालीन सत्र

CG Assembly Winter Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर तक नए भवन में आयोजित होगा। चार दिन के सत्र में 628 सवालों और ‘छत्तीसगढ़ विज़न 2047’ पर चर्चा होगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 04, 2025

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र (photo source- Patrika)

CG Assembly Winter Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार खास होने वाला है, क्योंकि यह पहली बार नवा रायपुर में बनी नई विधानसभा बिल्डिंग में हो रहा है। यह सेशन चार दिनों तक चलेगा, 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

CG Assembly Winter Session: 628 सवालों से गरमाएगा सदन

विधायकों ने सत्र के लिए कुल 628 सवाल सबमिट किए हैं, जिनमें से 604 सवाल ऑनलाइन और 24 सवाल ऑफलाइन सबमिट किए गए हैं। ये सवाल मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था, धान खरीद में दिक्कतें, खराब सड़कें, राशन डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ियों जैसे मुद्दों से जुड़े हैं। उम्मीद है कि असेंबली में इन टॉपिक पर ज़ोरदार बहस होगी।

पहले दिन होगी 'छत्तीसगढ़ विज़न 2047' पर विशेष चर्चा

14 दिसंबर को सत्र का पहला दिन होगा, और इस दिन प्रश्नकाल नहीं होगा। इसकी जगह राज्य सरकार के दीर्घकालिक विकास रोडमैप ‘छत्तीसगढ़ विज़न 2047’ पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके बाद सोमवार से बुधवार तक सामान्य कार्यवाही चलेगी, जिसमें प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्य शामिल रहेंगे।

CG Assembly Winter Session: 9 दिसंबर से जमा कर सकेंगे नोटिस

सदस्य 9 दिसंबर से और बैठक वाले दिन सुबह 8 बजे तक- ध्यानाकर्षण सूचनाएं, स्थगन प्रस्ताव, नियम 267 क के तहत नोटिस, नए विधानसभा भवन में जमा कर सकेंगे।

नियम के अनुसार हर सदस्य को अनुमति होगी:

रोज 2 ध्यानाकर्षण नोटिस

रोज 1 स्थगन प्रस्ताव

पूरे सत्र (3 कार्यदिवस) में अधिकतम 6 ध्यानाकर्षण

अधिकतम 3 स्थगन प्रस्ताव देने की अनुमति होगी।

पुराने विधानसभा भवन से शिफ्टिंग जारी

CG Assembly Winter Session: नए भवन में आने वाले सत्र के लिए तेज़ी से तैयारियां की जा रही हैं। फ़ाइलें, फ़र्नीचर, रिकॉर्ड और दूसरा ज़रूरी सामान पुरानी विधानसभा बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ़्ट किया जा रहा है। लक्ष्य है कि 10 दिसंबर तक पूरा रिलोकेशन प्रोसेस पूरा हो जाए। सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिया गया है कि वे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को तय कमरों में सावधानी से जमा करें ताकि सेशन शुरू होने से पहले सब कुछ ऑर्गनाइज़ हो जाए।

