छत्तीसगढ़ भाजपा में बड़ा फेरबदल, विधानसभा प्रभारियों के बाद 17 प्रकोष्ठों के लिए संयोजक और सह संयोजकों का ऐलान

CG Politics: छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन विस्तार में बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के नेतृत्व में 36 विधानसभाओं के लिए नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।
इसके साथ ही जिलों के लिए 40 प्रभारी और सह प्रभारियों की सूची भी जारी की, वहीं अब 17 प्रकोष्ठों के लिए संयोजक और सह संयोजकों का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही संगठन प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई है।
प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने नया आदेश जारी करते हुए 17 प्रकोष्ठों के लिए संयोजक और सह संयोजकों का ऐलान किया है, जिसमें 41 दिग्गज नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। ये प्रकोष्ठ पार्टी के विभिन्न मोर्चों को मजबूत बनाने के लिए रणनीतिक रूप से नियुक्त किए गए हैं, जो पार्टी को आगामी चुनावों में मजबूती देंगे। इस संगठनात्मक विस्तार से बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपनी पकड़ और बढ़ा सकेंगी।
