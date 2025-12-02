Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

छत्तीसगढ़ भाजपा में बड़ा फेरबदल, विधानसभा प्रभारियों के बाद 17 प्रकोष्ठों के लिए संयोजक और सह संयोजकों का ऐलान

CG Politics: 40 प्रभारी और सह प्रभारियों की सूची भी जारी की, वहीं अब 17 प्रकोष्ठों के लिए संयोजक और सह संयोजकों का भी ऐलान किया है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 02, 2025

up politics which category could new bjp state president in uttar pradesh be from name announced soon

यूपी में BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष किस वर्ग से हो सकते हैं? प्रतीकात्मक तस्वीर।

CG Politics: छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन विस्तार में बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के नेतृत्व में 36 विधानसभाओं के लिए नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।

इसके साथ ही जिलों के लिए 40 प्रभारी और सह प्रभारियों की सूची भी जारी की, वहीं अब 17 प्रकोष्ठों के लिए संयोजक और सह संयोजकों का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही संगठन प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई है।

प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने नया आदेश जारी करते हुए 17 प्रकोष्ठों के लिए संयोजक और सह संयोजकों का ऐलान किया है, जिसमें 41 दिग्गज नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। ये प्रकोष्ठ पार्टी के विभिन्न मोर्चों को मजबूत बनाने के लिए रणनीतिक रूप से नियुक्त किए गए हैं, जो पार्टी को आगामी चुनावों में मजबूती देंगे। इस संगठनात्मक विस्तार से बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपनी पकड़ और बढ़ा सकेंगी।

Updated on:

02 Dec 2025 06:48 pm

Published on:

02 Dec 2025 05:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ भाजपा में बड़ा फेरबदल, विधानसभा प्रभारियों के बाद 17 प्रकोष्ठों के लिए संयोजक और सह संयोजकों का ऐलान

