RI प्रमोशन परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, इन 8 अफसरों की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

RI Promotion Exam Scam: इसमें शामिल सभी लोगों पर परीक्षा में मिलीभगत, नतीजों में हेरफेर, प्रमोशन के लिए धोखाधड़ी के तरीके अपनाने और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। प्रेमलता पद्माकर- तत्कालीन आयुक्त (सांख्यिकी), हरमन टोप्पो- सहायक आयुक्त, वीरेंद्र जाटव- सहायक अधिकारी (गिरफ्तार), आशीष प्रकाश ब्रजपाल- क्लर्क, रामाज्ञा यादव- मानचित्रकार, लीला देवांगन- आरआई, ईश्वर लाल ठाकुर- बाबू, हेमंत कौशिक- (गिरफ्तार), जयंत यादव- राकेश डड़सेना- प्यून इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज है।