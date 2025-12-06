CG News: शहर में एक और बड़े फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को मंजूरी, डीपीआर रमन सरकार के समय की

पुराने पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने तेगबहादुर उद्यान से तेलीबांधा नेताजी सुभाष चौक तक फ्लाईओवर निर्माण कराने का प्लान आठ साल पहले रमन सरकार के समय आया था। इसका सर्वे कराया और डीपीआर भी बना। इस प्लान को लेकर पिछली भूपेश सरकार में भी विभागीय प्लान पर चर्चाएं हुईं, लेकिन बजट की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण फ्लाईओवर का प्लान आकार नहीं ले सका। अब जाकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने 173 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। करीब डेढ़ किमी लंबा फोरलेन फ्लाईओवर निर्माण होने से शहर का ट्रैफिक काफी स्मूथ होगा और नवा रायपुर और एयरपोर्ट जाने में भी लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।