CG News: शहर में एक और बड़े फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को मंजूरी, डीपीआर रमन सरकार के समय की

रमन सरकार में डीपीआर बनी
CG News: आखिरकार लंबे इंतजार के बाद राजधानी के सबसे ट्रैफिक वाले जीई रोड पर फ्लाईओवर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। यह काम होने पर जयस्तंभ और रेलवे स्टेशन तरफ से आने वाला ट्रैफिक रफ्तार से दौड़ेगा और नई राजधानी और एयरपोर्ट के बीच पडऩे वाले तीन बड़े चौराहों शंकरनगर चौक, तेलीबांधा तालाब के पास केनाल रोड चौक और उससे आगे नेताजी सुभाषचंद्र चौक पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी।
पुराने पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने तेगबहादुर उद्यान से तेलीबांधा नेताजी सुभाष चौक तक फ्लाईओवर निर्माण कराने का प्लान आठ साल पहले रमन सरकार के समय आया था। इसका सर्वे कराया और डीपीआर भी बना। इस प्लान को लेकर पिछली भूपेश सरकार में भी विभागीय प्लान पर चर्चाएं हुईं, लेकिन बजट की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण फ्लाईओवर का प्लान आकार नहीं ले सका। अब जाकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने 173 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। करीब डेढ़ किमी लंबा फोरलेन फ्लाईओवर निर्माण होने से शहर का ट्रैफिक काफी स्मूथ होगा और नवा रायपुर और एयरपोर्ट जाने में भी लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस फ्लाईओवर के निर्माण को शामिल किया गया था। करीब डेढ़ किमी लंबाई होगी और फोरलेन 16.61 मीटर चौड़ा फ्लाईओवर से दोनों तरफ का ट्रैफिक आसानी से दौड़ेगा। शंकर नगर चौक, केनाल रोड क्रॉसिंग चौक से होते हुए तेलीबांधा तालाब के आखिरी में नेताजी सुभाषचंद्र बोस चौक के पास उतरेगा। इस फ्लाईओवर से नगर घड़ी चौक से यातायात सीधे तेलीबांधा थाने को पार करेगा और तेलीबांधा चौक से पहले बांई ओर से अटल एक्सप्रेस-वे से सीधे एयरपोर्ट तक आवाजाही सुगम होगी।
CG News: इस रोड पर लापरवाही और रफ्तार की वजह से कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं। तेलीबांधा मरीन ड्राइव राजधानी के लोगों के लिए एक बड़ा पिकनिक स्पॉट बन चुका है, जहां सुबह और शाम के समय लोग परिवार के साथ पहुंचते हैं। इस जगह पर भीड़भाड ज्यादा होने से हमेशा दुर्घटना का खतरा ज्यादा होता है। क्योंकि नवा रायपुर और एयरपोर्ट जाने और आने वाले वाहनों की रफ्तार काफी अधिक होती है। वीवीआई काफिला भी इसी रास्ते से निकलता है। ट्रैफिक सर्वे के मुताबिक इस रोड पर करीब सवा लाख वाहनों का ट्रैफिक होता है।
वीआईपी रोड से जोडऩे एलिवेटेड ब्रिज का काम नहीं हुआ शुरू
पिछली भूपेश सरकार में एक्सप्रेस-वे पर फुंडहर चौक से आगे वीआईपी रोड से जोडऩे के लिए फ्लाईओवर निर्माण कराने के लिए 134 करोड़ की स्वीकृति दी गई, ताकि लोग सीधे एयरपोर्ट चौक के पास आसानी से आवाजाही कर सकें। लेकिन जमीन अधिग्रहण के पेंच की वजह से इस प्रोजेक्ट पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। वहीं माना एयरपोर्ट चौक से एक फोरलेन सडक़ निर्माण भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल है, परंतु निर्माण का रास्ता अभी तक साफ नहीं हुआ।
पीटीएस चौक में फ्लाईओवर अगले बजट में: डिप्टी सीएम
शंकरनगर चौक तेलीबांधा रोड पर 173 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर निर्माण कराने का अनुमोदन करते हुए कहा कि राजधानी के ट्रैफिक को सुधारने के लिए कई स्तर पर कदम उठाए गए हैं। रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक स्मूथ ट्रैफिक को गति मिलेगी और राजधानी के लोगों को काफी सुविधा होगी।
माना पीटीएस चौक में फ्लाईओवर निर्माण कराने के लिए अगले बजट में स्वीकृति दी जाएगी। एक्सप्रेस-वे के फुंडहर चौक में भी फ्लाईओवर प्रस्तावित है। फुंडहर चौक से आगे अटल एक्सप्रेस-वे को वीआईपी रोड एयरपोर्ट रोड से जोडऩे के लिए पहले ही एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है।
