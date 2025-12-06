CG Scholarship: छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के बड़ी खबर… दोबारा आवेदन का मिला मौका, इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित (photo Patrika)
CG Scholarship: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए संचालित केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। वर्ष 2025 के लिए नवीन एवं 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 नवीनीकरण आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है।
ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाए हैं, वे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का उपयोग कर आवेदन जमा करें सकते है। जारी सूचना में कहा गया है कि समस्त आवेदित विद्यार्थी महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने की सुनिश्चितता अनिवार्यत: करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाना संभव हो सकेगा। प्रदेश के होनहारों को आगे बढ़ाने और उनकी शिक्षा का निर्बाध रूप से मदद करने के उद्देश्य से यह छात्रवृत्तिति दी जाती है।
