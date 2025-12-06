6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Scholarship: छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के बड़ी खबर… दोबारा आवेदन का मिला मौका, इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई

CG Scholarship: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए संचालित केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 06, 2025

CG Scholarship: छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन, 25 अक्टूबर तक कर सकते है अप्लाई

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित (photo Patrika)

CG Scholarship: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए संचालित केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। वर्ष 2025 के लिए नवीन एवं 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 नवीनीकरण आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है।

ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाए हैं, वे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का उपयोग कर आवेदन जमा करें सकते है। जारी सूचना में कहा गया है कि समस्त आवेदित विद्यार्थी महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने की सुनिश्चितता अनिवार्यत: करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाना संभव हो सकेगा। प्रदेश के होनहारों को आगे बढ़ाने और उनकी शिक्षा का निर्बाध रूप से मदद करने के उद्देश्य से यह छात्रवृत्तिति दी जाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 08:14 am

Published on:

06 Dec 2025 08:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Scholarship: छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के बड़ी खबर… दोबारा आवेदन का मिला मौका, इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

RI प्रमोशन परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, इन 8 अफसरों की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

RI प्रमोशन परीक्षा में बड़े घोटाले (photo source- Patrika)
रायपुर

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, बैज बोले- सरकार PM आवास पर श्वेत पत्र जारी करे

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बयान पर किया पलटवार (photo source- Patrika)
रायपुर

अब सड़क पर दुकान लगाने वालों का सर्वे और जाति की होगी पहचान, सरकार इन 24 बिंदुओं पर लेगी डिटेल

छत्तीसगढ़ स्ट्रीट वेंडर सर्वे (photo source- Patrika)
रायपुर

IT Raid: लोहा कारोबारियों पर IT की बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ नकद और ज्वेलरी जब्त, दस्तावेजों की जांच जारी

लोहा कारोबारियों पर IT की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: शहर में एक और बड़े फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को मंजूरी, डीपीआर रमन सरकार के समय की

रमन सरकार में डीपीआर बनी (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.