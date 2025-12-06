बड़ी खबर: प्राथमिक स्कूलों के बीएड पास टीचर्स को करना होगा ये जरूरी कोर्स, नहीं तो जा सकती है नौकरी! जानें डिटेल

इसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के बाद कोर्स को एक साल में पूरा करना होगा। ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम पूरा नहीं करने पर संबंधित शिक्षक की नियुक्ति रद्द की जा सकती है। लेकिन यह कोर्स पाठ्यक्रम केवल वर्तमान नियुक्ति के लिए है इसे भविष्य की भर्ती हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। कोर्स में वही शामिल हो सकते हैं जो प्राथमिक शिक्षक जिनके पास बीएड डिग्री हो, एनसीटीई के नोटिफिकेशन के अनुसार, 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के मध्य नियुक्ति हुई हो।