प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, बैज बोले- सरकार PM आवास पर श्वेत पत्र जारी करे

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बयान पर किया पलटवार (photo source- Patrika)
CG Politics: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव के माध्यम से भाजपा सरकार ने पीएम आवास को लेकर एक बार फिर झूठ बोला। किरण देव दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में अभी तक 2016 से कुल 24 लाख आवास स्वीकृत हुए है, उनमें से 16 लाख 72000 आवास उनकी सरकार ने पूरे कर लिए हैं, जबकि हकीकत यह है कि पिछले दो साल में साय सरकार ने एक भी नया मकान स्वीकृत नहीं किया।
कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत हुए मकानों की दूसरी किस्त दी, जो पूरे हुए उनका उद्घाटन करवाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष 2016 से आंकड़ा तो प्रस्तुत कर रहे, लेकिन 2023 तक कितने मकान स्वीकृत हुए उनकी संख्या नहीं बता रहे। भाजपा सरकार में साहस है तो अभी तक बनाए गए प्रधानमंत्री आवास की वर्षवार संख्या का श्वेत पत्र जारी कर दे।
CG Politics: बैज ने कहा, प्रदेश में चल रही धान खरीदी में सरकार की लापरवाही के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। टोकन नहीं कट पा रहा है। तौलाई में दिक्कत हो रही और पंजीयन की समस्या यथावत बनी हुई है। आज भी 5 लाख किसान पंजीयन के लिए सोसायटी दफ्तर से लेकर तहसीलदार तक के चक्कर काट रहे।
