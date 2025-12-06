6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, बैज बोले- सरकार PM आवास पर श्वेत पत्र जारी करे

CG Politics: प्रदेश BJP अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस नेता बैज ने सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 06, 2025

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बयान पर किया पलटवार (photo source- Patrika)

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बयान पर किया पलटवार (photo source- Patrika)

CG Politics: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव के माध्यम से भाजपा सरकार ने पीएम आवास को लेकर एक बार फिर झूठ बोला। किरण देव दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में अभी तक 2016 से कुल 24 लाख आवास स्वीकृत हुए है, उनमें से 16 लाख 72000 आवास उनकी सरकार ने पूरे कर लिए हैं, जबकि हकीकत यह है कि पिछले दो साल में साय सरकार ने एक भी नया मकान स्वीकृत नहीं किया।

CG Politics: भाजपा सरकार श्वेत पत्र जारी करे: बैज

कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत हुए मकानों की दूसरी किस्त दी, जो पूरे हुए उनका उद्घाटन करवाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष 2016 से आंकड़ा तो प्रस्तुत कर रहे, लेकिन 2023 तक कितने मकान स्वीकृत हुए उनकी संख्या नहीं बता रहे। भाजपा सरकार में साहस है तो अभी तक बनाए गए प्रधानमंत्री आवास की वर्षवार संख्या का श्वेत पत्र जारी कर दे।

किसान चक्कर काट रहे: बैज

CG Politics: बैज ने कहा, प्रदेश में चल रही धान खरीदी में सरकार की लापरवाही के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। टोकन नहीं कट पा रहा है। तौलाई में दिक्कत हो रही और पंजीयन की समस्या यथावत बनी हुई है। आज भी 5 लाख किसान पंजीयन के लिए सोसायटी दफ्तर से लेकर तहसीलदार तक के चक्कर काट रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 09:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, बैज बोले- सरकार PM आवास पर श्वेत पत्र जारी करे

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

RI प्रमोशन परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, इन 8 अफसरों की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

RI प्रमोशन परीक्षा में बड़े घोटाले (photo source- Patrika)
रायपुर

अब सड़क पर दुकान लगाने वालों का सर्वे और जाति की होगी पहचान, सरकार इन 24 बिंदुओं पर लेगी डिटेल

छत्तीसगढ़ स्ट्रीट वेंडर सर्वे (photo source- Patrika)
रायपुर

IT Raid: लोहा कारोबारियों पर IT की बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ नकद और ज्वेलरी जब्त, दस्तावेजों की जांच जारी

लोहा कारोबारियों पर IT की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: शहर में एक और बड़े फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को मंजूरी, डीपीआर रमन सरकार के समय की

रमन सरकार में डीपीआर बनी (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Scholarship: छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के बड़ी खबर… दोबारा आवेदन का मिला मौका, इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई

CG Scholarship: छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन, 25 अक्टूबर तक कर सकते है अप्लाई
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.