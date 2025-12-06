प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, बैज बोले- सरकार PM आवास पर श्वेत पत्र जारी करे

CG Politics: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव के माध्यम से भाजपा सरकार ने पीएम आवास को लेकर एक बार फिर झूठ बोला। किरण देव दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में अभी तक 2016 से कुल 24 लाख आवास स्वीकृत हुए है, उनमें से 16 लाख 72000 आवास उनकी सरकार ने पूरे कर लिए हैं, जबकि हकीकत यह है कि पिछले दो साल में साय सरकार ने एक भी नया मकान स्वीकृत नहीं किया।