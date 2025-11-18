Dhan Kharidi: हड़ताल खत्म होने के बाद भी खरीदी केंद्रों में नहीं लौटी रौनक, टोकन कटने का आंकड़ा 103 पर अटका

यही कारण है कि अब तक महज 7,183 क्विंटल धान की खरीदी हो सकी है। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों में खरीदी की गति बढ़ने की संभावना है। सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। कर्मचारियों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया था, जिसे प्रशासन द्वारा आश्वासन देने के बाद समाप्त कर दिया गया। कर्मचारियों की वापसी के बाद टोकन वितरण और खरीदी प्रक्रिया कुछ हद तक सुचारू होने लगी है।