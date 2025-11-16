Dhan Kharidi: धान खरीदी सीजन का आगाज़! 30 उपार्जन केंद्रों में रौनक, 18,978 किसान होंगे लाभान्वित

जिला खाद्य अधिकारी दिलीप उइके ने बताया कि पिछले वर्ष 20,643 पंजीकृत किसानों में से 18,033 किसानों द्वारा धान बेचने पर कुल 275 करोड़ 51 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इस बार 18,978 किसानों ने पंजीयन कराया है, जबकि जिले का कुल रकबा 40,528.42 हेक्टेयर है। (Chhattisgarh Paddy Procurement) जिले की 24 समितियों और 30 उपार्जन केंद्रों में खरीदी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है।