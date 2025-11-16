Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

Dhan Kharidi: धान खरीदी सीजन का आगाज़! 30 उपार्जन केंद्रों में रौनक, 18,978 किसान होंगे लाभान्वित

Dhan Kharidi: बीजापुर में धान खरीदी महापर्व की शुरुआत, 30 उपार्जन केंद्रों में खरीदी शुरू। किसान सलाम ने 20 क्विंटल धान बेचकर बोहनी की। इस वर्ष 18,978 किसान पंजीकृत।

2 min read
Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 16, 2025

धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ (photo source- Patrika)

धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ (photo source- Patrika)

Dhan Kharidi: बीजापुर जिले में शनिवार को धान खरीदी महापर्व का विधिवत शुभारंभ हुआ। सुबह से ही उपार्जन केंद्रों में किसानों की आवाजाही बढ़ने लगी और खरीदी प्रक्रिया को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल रहा। जिले के 30 धान उपार्जन केंद्रों पर खरीदी को सुचारू और पारदर्शी बनाने प्रशासन ने पूर्व से ही व्यापक तैयारियाँ की थीं।

मुख्य जिलास्तरीय कार्यक्रम नैमेड़ उपार्जन केंद्र में आयोजित किया गया। (Bijapur Dhan Kharidi 2025) कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उद्दे, सदस्य मैथ्यूज कुजूर, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, कलेक्टर संबित मिश्रा, एसडीएम जागेश्वर कौशल, जिला खाद्य अधिकारी दिलीप उइके सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Dhan Kharidi: समय पर टोकन कटवाने की अपील

अपने संबोधन में जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा ने किसानों से अपील की कि वे समय पर टोकन कटवाएँ और निर्धारित कार्यक्रम अनुसार केंद्रों में पहुंचें। उन्होंने कहा कि खरीदी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है तथा किसानों के भुगतान की व्यवस्था भी समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाएगी।

इस वर्ष 18,978 किसान पंजीकृत

जिला खाद्य अधिकारी दिलीप उइके ने बताया कि पिछले वर्ष 20,643 पंजीकृत किसानों में से 18,033 किसानों द्वारा धान बेचने पर कुल 275 करोड़ 51 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इस बार 18,978 किसानों ने पंजीयन कराया है, जबकि जिले का कुल रकबा 40,528.42 हेक्टेयर है। (Chhattisgarh Paddy Procurement) जिले की 24 समितियों और 30 उपार्जन केंद्रों में खरीदी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है।

सदावीर सलाम ने की खरीदी की बोहनी

Dhan Kharidi: शुभारंभ अवसर पर नैमेड़ के किसान सदावीर सलाम 20 क्विंटल धान लेकर पहुंचे और खरीदी की बोहनी की। जनप्रतिनिधियों एवं कलेक्टर ने उन्हें फूल-माला पहनाकर, तिलक लगाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर समानित किया। धान खरीदी महापर्व के पहले दिन किसानों में उत्साह साफ देखा गया, वहीं प्रशासन ने खरीदी प्रक्रिया को सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतज़ाम किए हैं।

ये भी पढ़ें

CG Dhaan Kharidi: धान खरीदी के पहले ही दिन अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, दो ट्रक व 666 क्विंटल जब्त
राजनंदगांव
CG Dhaan Kharidi: धान खरीदी के पहले ही दिन अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, दो ट्रक व 666 क्विंटल जब्त

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Nov 2025 03:04 pm

Published on:

16 Nov 2025 03:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / Dhan Kharidi: धान खरीदी सीजन का आगाज़! 30 उपार्जन केंद्रों में रौनक, 18,978 किसान होंगे लाभान्वित

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: PM मोदी ने बीजापुर को दी बड़ी सौगात! 90 करोड़ रुपए के मिले दो नए एकलव्य विद्यालय

पीएम मोदी ने बीजापुर को दी बड़ी सौगात (photo source- Patrika)
बीजापुर

Dhan Kharidi: ऑनलाइन टोकन से होगी किसानों की एंट्री, हड़ताल के बीच नोडल अधिकारी बने केंद्र प्रभारी

ऑनलाइन टोकन से होगी एंट्री (photo source- Patrika)
बीजापुर

Naxal News: बुचन्ना-उर्मिला समेत 6 नक्सली मार गिराए, सुरक्षा बलों ने तोड़ी नक्सली नेटवर्क की कमर

ऑटोमैटिक हथियार बरामद (photo source- Patrika)
बीजापुर

मोतियाबिंद कांड: बीजापुर के 9 में से 6 मरीजों की विट्रेक्टॉमी, ऑपरेशन से आंख के भीतर तक पहुंचा इंफेक्शन

मोतियाबिंद कांड: बीजापुर से आए 9 में 6 मरीजों का विट्रेक्टॉमी ऑपरेशन(photo-patrika
बीजापुर

मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों में संक्रमण, स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को रेफर किया रायपुर

सर्जरी के बाद आंखों में संक्रमण (photo source- Patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.