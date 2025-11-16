CG Dhaan Kharidi: धान खरीदी के पहले ही दिन अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, दो ट्रक व 666 क्विंटल जब्त

वहीं डोंगरगढ़ क्षेत्र में बोरतलाव से माया राइस मिल, खामारी (महाराष्ट्र) से ला रहे 303 क्विंटल धान को ट्रक क्रमांक सीजी 22 डब्ल्यू 9268 को जब्त किया गया। इसके अलावा आयुष एग्रो, गोंदिया से अवैध रूप से धान परिवहन करते वाहन एमएच 35 एजे 0071 को रोका गया, जिसमें 248.6 क्विंटल धान मिला। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध खरीद-फरोत और परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी सतत जारी रहेगा।