Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी केंद्र के बारदानों में लगी आग, सैकड़ो बारदाना जलकर ख़ाक

CG Dhan Kharidi:आग को फैलने से पहले ही बुझाने का प्रयास किया, जिससे बड़ी क्षति होने से बच गई। हालांकि कितने बारदाने जले और कुल नुकसान कितना हुआ इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।

less than 1 minute read
Google source verification

कवर्धा

image

Love Sonkar

Nov 17, 2025

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी केंद्र के बारदानों में लगी आग, सैकड़ो बारदाना जलकर ख़ाक

धान खरीदी केंद्र के बारदानों में लगी आग (Photo Patrika)

CG Dhan Kharidi: कवर्धा जिले के पंडरिया विकासखंड अंतर्गत कुंआ मालगी धान खरीदी केंद्र में बुधवार को आगजनी की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार केंद्र परिसर में खुले में रखे दो से तीन गठान बारदाने में अचानक आग लग गई।

स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग को फैलने से पहले ही बुझाने का प्रयास किया, जिससे बड़ी क्षति होने से बच गई। हालांकि कितने बारदाने जले और कुल नुकसान कितना हुआ इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।

घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं बारदाने में आग कैसे लगी, क्या यह सिर्फ हादसा है या किसी प्रकार की साजिश। केंद्र प्रबंधन और स्थानीय अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। आगजनी के वास्तविक कारण का पता जांच रिपोर्ट’ के बाद ही चल सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Nov 2025 01:29 pm

Published on:

17 Nov 2025 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG Dhan Kharidi: धान खरीदी केंद्र के बारदानों में लगी आग, सैकड़ो बारदाना जलकर ख़ाक

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: वनांचल रेंगाखार में किसानों की बदल जाएगी किस्मत, मिलेगा स्थायी सिंचाई का लाभ

हजारों किसानों को मिलेगी सिंचाई सुविधा (photo source- DPR)
कवर्धा

CG Crime: देर रात बड़ी चोरी नाकाम, तिजोरी तोड़ने घुसा चोर, पुलिस ने बैंक के अंदर ही धरदबोचा

CG Crime: देर रात बड़ी चोरी नाकाम, तिजोरी तोड़ने घुसा चोर, पुलिस ने बैंक के अंदर ही धरदबोचा
कवर्धा

CG News: ड्रग डिस्पोजल कमेटी की कार्रवाई, 1 करोड़ से अधिक का गांजा भट्ठी में किया नष्ट

CG News: ड्रग डिस्पोजल कमेटी की कार्रवाई, 1 करोड़ से अधिक का गांजा भट्ठी में किया नष्ट
कवर्धा

CG News: चिल्फी घाटी में कड़ाके की ठंड का असर, ओस की बूंदें सफेद चादर में तब्दील, 8 डिग्री तक पहुंचा तापमान

CG News: चिल्फी घाटी में कड़ाके की ठंड का असर, ओस की बूंदें सफेद चादर में तब्दील, 8 डिग्री तक पहुंचा तापमान
कवर्धा

CG News: खेत में धान ढुलाई के दौरान पलटा ट्रैक्टर, चालक की दर्दनाक मौत

CG News: खेत में धान ढुलाई के दौरान पलटा ट्रैक्टर, चालक की दर्दनाक मौत
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.