IT Raid: लोहा कारोबारियों पर IT की बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ नकद और ज्वेलरी जब्त, दस्तावेजों की जांच जारी

IT Raid: तलाशी के दौरान कारोबारियों द्वारा कागजों में फर्जी कंपनी का गठन करने के इनपुट मिले हैं। उक्त शेल कंपनी के जरिए रकम का ट्रांजेक्शन भी किया गया है। वही बड़ी संख्या में बोगस बिल मिले हैं। इसमें ज्यादातर बोगस बिल्डिंग दूसरे राज्य के कारोबारियों के नाम से काटे जाने की जानकारी मिली है। जिनके नाम और फर्म के बोगस बिल मिले हैं। उक्त सभी को जांच के दायरे में लिया गया है। तलाशी पूरी होने पर उक्त सभी के साथ ही छापेमारी की जद में आने वाले कारोबारी के साथ ही लेनदेन करने वालों से पूछताछ होगी।