6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

IT Raid: लोहा कारोबारियों पर IT की बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ नकद और ज्वेलरी जब्त, दस्तावेजों की जांच जारी

IT Raid: रायपुर, उरला, सिलतरा, सिमगा और तिल्दा में लोहा कारोबारियों के 45 ठिकानों पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई में करीब 7 करोड़ नकद और लाखों की ज्वेलरी बरामद हुई।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 06, 2025

लोहा कारोबारियों पर IT की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

लोहा कारोबारियों पर IT की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

IT Raid: आयकर विभाग को लोहा कारोबारियों के 45 ठिकानों पर तलाशी के दौरान करीब 7 करोड़ रुपए नकद और लाखों रुपए की ज्वेलरी मिली है। इसके संबंध में पूछताछ कर बयान लिया जा रहा है। उक्त ज्वेलरी और कैश का हिसाब नहीं देने पर जब्त कर लिया जाएगा। शुक्रवार को दूसरे दिन कारोबारियों के 18 बैंक लॉकर और करोड़ रुपए की अघोषित आय को प्रॉपर्टी में निवेश करने संबंधी दस्तावेज मिले है।

IT Raid: छानबीन करने के साथ ही जांच के लिए जब्त

बताया जाता है कि टैक्स चोरी करने के लिए कारोबारी बोगस बिल्डिंग के साथ अधिकांश काम कच्चे में करते थे। फैक्ट्रियों में जांच के दौरान निर्धारित स्टॉक से कई गुना कच्चा, अर्धनिर्मित और निर्मित सामान मिला है। इसे देखते हुए स्टॉक रजिस्टर, लेनदेन, खरीदी-बिक्री और कुल आय-व्यय एवं रिटर्न को जांच के दायरे में लिया गया है। बता दें कि आयकर अन्वेषण विभाग ने 4 दिसंबर को रायपुर, उरला, सिलतरा, सिमगा और तिल्दा स्थित फैक्ट्री, दफ्तर, गोदाम और कारोबारियों के घर की तलाशी ली थी।

आयकर विभाग के अधिकारी आईटी विशेषज्ञों के साथ मिलकर लैपटॉप, कम्प्यूटर, पैन ड्राइव और मोबाइल की जांच कर रहे हैं। बताया जाता है कि उक्त सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फाइल बनाकर गोपनीय डाटा छिपाकर रखा गया है। वहीं टैक्स चोरी पकड़े जाने के डर से जानकारियों को डिलीट कर दिया गया है। उक्त सभी को आईटी विशेष रिकवर करने में जुटे हुए हैं। टीम दस्तावेजों की छानबीन करने के साथ ही जांच के लिए जब्त कर रही है।

बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, ब्लैकमनी का प्रॉपर्टी में निवेश

आयकर विभाग के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि कारोबारियों द्वारा आईटी रिटर्न जमा करने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने के साक्ष्य मिले हैं। अपनी आय छिपाने के लिए ब्लैकमनी को प्रॉपर्टी में निवेश करने की जानकारी मिली है। इसे देखते हुए कारोबारियों एवं उनके परिजनों से पूछताछ कर पंजीयन विभाग से जानकारी मांगी गई है। बताया जाता है कि इसे बेनामी लोगों के नाम से खरीदी करने की जानकारी मिली है।

शेल कंपनी बनाई

IT Raid: तलाशी के दौरान कारोबारियों द्वारा कागजों में फर्जी कंपनी का गठन करने के इनपुट मिले हैं। उक्त शेल कंपनी के जरिए रकम का ट्रांजेक्शन भी किया गया है। वही बड़ी संख्या में बोगस बिल मिले हैं। इसमें ज्यादातर बोगस बिल्डिंग दूसरे राज्य के कारोबारियों के नाम से काटे जाने की जानकारी मिली है। जिनके नाम और फर्म के बोगस बिल मिले हैं। उक्त सभी को जांच के दायरे में लिया गया है। तलाशी पूरी होने पर उक्त सभी के साथ ही छापेमारी की जद में आने वाले कारोबारी के साथ ही लेनदेन करने वालों से पूछताछ होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 08:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IT Raid: लोहा कारोबारियों पर IT की बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ नकद और ज्वेलरी जब्त, दस्तावेजों की जांच जारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

RI प्रमोशन परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, इन 8 अफसरों की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

RI प्रमोशन परीक्षा में बड़े घोटाले (photo source- Patrika)
रायपुर

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, बैज बोले- सरकार PM आवास पर श्वेत पत्र जारी करे

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बयान पर किया पलटवार (photo source- Patrika)
रायपुर

अब सड़क पर दुकान लगाने वालों का सर्वे और जाति की होगी पहचान, सरकार इन 24 बिंदुओं पर लेगी डिटेल

छत्तीसगढ़ स्ट्रीट वेंडर सर्वे (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: शहर में एक और बड़े फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को मंजूरी, डीपीआर रमन सरकार के समय की

रमन सरकार में डीपीआर बनी (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Scholarship: छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के बड़ी खबर… दोबारा आवेदन का मिला मौका, इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई

CG Scholarship: छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन, 25 अक्टूबर तक कर सकते है अप्लाई
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.