CG Crime News: कोयला कंपनी के गार्ड का उत्पात! 18 कारों में तोड़फोड़ कर मचाया हंगामा, आरोपी भेजा जेल…

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसईसीएल के सिक्यूरिटी गार्ड ने शनिवार की रात शहर में जमकर उत्पात मचाया। आधी रात शहर के एक अपार्टमेंट में घुसकर एक-एक कर 18 गाड़ियों के शीशे को तोड़ दिया। गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया। सिक्यूरिटी गार्ड ने सीएसईबी पुलिस चौकी के पास खड़ी दोपहिया वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। रास्ते चलते एक कार चालक को रोक दिया। बेस बॉल के स्टीक से मारकर शीशे को तोड़ दिया।