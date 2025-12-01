CG Crime News: कोयला कंपनी के गार्ड का उत्पात! 18 कारों में तोड़फोड़ कर मचाया हंगामा, आरोपी भेजा जेल…

कोयला कंपनी के गार्ड का उत्पात! 18 कारों में तोड़फोड़ कर मचाया हंगामा, आरोपी भेजा जेल...(photo-patrika)
CG Crime News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसईसीएल के सिक्यूरिटी गार्ड ने शनिवार की रात शहर में जमकर उत्पात मचाया। आधी रात शहर के एक अपार्टमेंट में घुसकर एक-एक कर 18 गाड़ियों के शीशे को तोड़ दिया। गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया। सिक्यूरिटी गार्ड ने सीएसईबी पुलिस चौकी के पास खड़ी दोपहिया वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। रास्ते चलते एक कार चालक को रोक दिया। बेस बॉल के स्टीक से मारकर शीशे को तोड़ दिया।
आरोपी सिक्यूरिटी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान दीपू भारती से की गई है जो एसईसीएल में सिक्यूरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत है। पुलिस ने बताया कि शनिवार की आधी रात वैभव अपार्टमेंट में घुसकर एक युवक ने उत्पात मचाया। अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी 18 चारपहिया गाड़ियों के शीशे को तोड़ दिया।
तोड़फोड़ की आवाज सुनकर अपार्टमेंट में मौजूद लोग पार्किंग पहुंचे, तब युवक मौके से फरार हो गया। देर रात अपार्टमेंट में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मानिकपुर चौकी को दी गई। पुलिस घटना स्थल पहुंचकर तोड़फोड़ का जायजा लिया। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों से बातचीत कर हालात को समझने का प्रयास किया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की लेकिन उत्पाती युवक पुलिस की पकड़ में नहीं आया।
रविवार सुबह उत्पाती युवक की तलाश चल ही रही थी कि सीएसईबी पुलिस चौकी के पास खड़ी गाड़ियों को एक युवक जमीन पर गिराते हुए पकड़ा गया। उस युवक से पूछताछ की गई तब मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने वैभव अपार्टमेंट में हुए तोड़फोड़ को लेकर भी युवक से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया।
आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर अपार्टमेंट में घुसकर गाड़ियों में तोड़फोड़, रास्ते चलते एक कार चालक को डराने-धमकाने व मारपीट का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी दीपू भारती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से जेल भेज दिया गया।
