Raipur News: महादेव घाट की ओर से सुंदर नगर तक बनेगा फ्लाईओवर, लाख लोगों को जाम से मिलेगी राहत

रायपुरा चौक पर सुंदर नगर तक बनेगा फ्लाईओवर (Photo Patrika)
Raipur News: पिछले कुछ वर्षों मे राजधानी में आबादी बढ़ने पर कॉलोनियां और नई बसाहटें बढ़ी हैं। वहीं, इसके बाद भी सड़क चौड़ीकरण व अन्य कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण अनेक चौक-चौराहों पर बेवजह यातायात जाम होता है। इसी तरह का जाम संतोषी नगर चौक में भी आएदिन लगता है। यहां यातायात व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।
इसकी सबसे बड़ी वजहों में रायपुरा चौक के आस-पास 10 किमी. के दायरे में नई आवासीय कॉलोनियों का विकास और वाहनों की बढ़ती संख्या है। यहां सुबह 10 से 12 बजे व शाम 5 बजे शाम 7 बजे तक दो किमी. तक लंबा जाम देखने को मिल रहा है। लेकिन जिला व निगम प्रशासन ने अभी तक कोई उचित निर्णय नहीं लिया है।
रायपुर अंडरपास की चौड़ाई कम करना भी पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई की सबसे बड़ी भूल रही है। भाठागांव और पचपेड़ीनाका की तर्ज पर रायपुरा-संतोषी नगर चौक के अंडरपास की चौड़ाई नहीं बढ़ाई गई। तब अधिकारियों को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले पांच वर्षों के भीतर इस अंडरब्रिज से रोजाना 6 से 7 लाख की आबादी का आना-जाना होगा। इस चौक पर चौतरफा यातायात का दबाव होने की वजह से एक रोड से दूसरे मार्ग पर जाने के लिए 500 मीटर की दूरी में ही 20 से 25 मिनट का समय लग रहा है। यातायात की समस्या को देखते हुए यातायात विभाग ने अब जिला प्रशासन के माध्यम से पीडब्ल्यूडी को फ्लाईओवर का प्रस्ताव दिया है।
रायपुरा चौक के आस-पास 10 किमी. के दायरे में बीते पांच वर्षों में 100 से ज्यादा आवासीय कॉलोनियों का निर्माण हुआ है। यहां वर्तमान में 2 से ढाई लाख की आबादी निवास कर रही है। इसके अलावा क्षेत्र के पुराने रहवासियों के लिए सुंदरनगर, कुशालपुर, गोल चौक, लाखेनगर की ओर आने के लिए रायपुरा अंडरपास की एकमात्र रास्ता है।
महादेव घाट से रिंग रोड जाने के लिए रायपुरा चौक ही एकमात्र विकल्प है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, महादेव घाट की ओर से रायपुरा चौक पर सुंदर नगर तक फ्लाईओवर इस समस्या से निपटने के लिए सबसे बड़ा विकल्प है। सड़क सुरक्षा समिति से लेकर यातायात विभाग की दीर्घकालीन योजनाओं में फ्लाईओवर का प्रस्ताव विभाग ने सौंपा है। फ्लाईओवर बनने से 5 लाख से ज्यादा की आबादी को फायदा मिलेगा।
