Raipur News: महादेव घाट की ओर से सुंदर नगर तक बनेगा फ्लाईओवर, लाख लोगों को जाम से मिलेगी राहत

रायपुर अंडरपास की चौड़ाई कम करना भी पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई की सबसे बड़ी भूल रही है। भाठागांव और पचपेड़ीनाका की तर्ज पर रायपुरा-संतोषी नगर चौक के अंडरपास की चौड़ाई नहीं बढ़ाई गई। तब अधिकारियों को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले पांच वर्षों के भीतर इस अंडरब्रिज से रोजाना 6 से 7 लाख की आबादी का आना-जाना होगा। इस चौक पर चौतरफा यातायात का दबाव होने की वजह से एक रोड से दूसरे मार्ग पर जाने के लिए 500 मीटर की दूरी में ही 20 से 25 मिनट का समय लग रहा है। यातायात की समस्या को देखते हुए यातायात विभाग ने अब जिला प्रशासन के माध्यम से पीडब्ल्यूडी को फ्लाईओवर का प्रस्ताव दिया है।