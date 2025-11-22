CG Board Exam Time Table: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी, फरवरी-मार्च में होंगी परीक्षाएं, देखें तारीख

CG Board Exams 2026 (Image: Freepik)
CG Board Exam Time Table: इस वर्ष 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 10 दिन पहले 20 फरवरी से शुरू होगी। शुक्रवार 20 फरवरी को 12वीं कक्षा के भूगोल और भौतिक शास्त्र के साथ परीक्षाओं का आगाज होगा। परीक्षाएं मार्च महीने में 16 मार्च को समाप्त होगी।
बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का शिक्षकों के साथ ही छात्रों को बेसब्री से इंतजार रहता है। टाइम टेबल के अनुसार, सभी अपनी तैयारी को पुख्ता करते हैं। इसलिए लिहाज से टाइम टेबल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अनुसार ही छात्र अपनी पढ़ाई का रूटीन तय कर रणनीति तैयार करते हैं। खास तौर पर मेधावी बच्चे कोर्स खत्म होने के बाद रिवीजन शुरू करने को लेकर रणनीति बनाते है।
वर्तमान सत्र में पिछले सत्रों की तुलना में लगभग एक सप्ताह पहले परीक्षा होगी। पूर्व में फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होता था। इस वर्ष 20 फरवरी से ही परीक्षा शुरू हो जाएंगी और मार्च के मध्य में ही परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। इससे माध्यमिक शिक्षा मंडल को रिजल्ट तैयार करने का समय मिलेगा। छात्र भी गर्मी की छुट्टियां का आनंद उठा सकेंगे।
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 20 फरवरी को भूगोल और भौतिक शास्त्र के साथ 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। 23 को राजनीति विज्ञान 25 को संस्कृत के साथ ही अंतिम पर्चा 18 मार्च को मनोविज्ञान का होगा। 12वीं की परीक्षाएं 18 मार्च को समाप्त हो जाएंगी।
12वीं की परीक्षा शुरू होने के 1 दिन बाद शनिवार 21 फरवरी को हिंदी भाषा के साथ दसवीं कक्षा की परीक्षाओं का आगाज होगा। कुल सात विषय की परीक्षाएं ली जाएगी। अंतिम परीक्षा 13 मार्च को आयोजित होगी। इसके साथ ही दसवीं की परीक्षाएं समाप्त हो जाएगी।
परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद अब सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलों में कोर्स जल्द पूरा करने की चुनौती होगी। जिन शिक्षकों ने कुछ अतिरिक्त समय ले रखा था, या कमजोर बच्चों पर फोकस करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाने की रणनीति बनाई थी। अब उन्हें टाइम टेबल के अनुसार जल्द से जल्द कोर्स (CG Board Exam Time Table) को पूरा करना होगा। समय पर कोर्स पूरा करने के बाद रिवीजन का समय काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए शिक्षक चाहेंगे कि कम से कम पाठ्यक्रम सही समय पर पूर्ण हो जाए और एक बार छात्रों को रिवीजन भी करवा दें। ताकि बोर्ड परीक्षा में वह बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग