CGPSC Result 2024: माता-पिता खोए लेकिन हिम्मत नहीं… प्यून के बेटे ने हासिल की 5वीं रैंक, जानें सफलता की कहानी

ताबीर हुसैन। CGPSC Results 2024: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने गुरुवार देर रात राज्य सेवा परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इस परीक्षा में जशपुर जिले के कुनकुरी के साधारण परिवार से निकलकर प्यून के बेटे पारस शर्मा ने पांचवीं रैंक हासिल कर बड़ा इतिहास रच दिया। परिणाम आते ही उनके घर पर बधाइयों का तांता लग गया। माता–पिता के स्वर्गवासी हो जाने के बाद भी हार न मानने वाले पारस की सफलता युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई है।