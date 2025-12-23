Promotion Breaking: सरकारी कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा! मिला प्रमोशन का लाभ, जारी हुई सूची

CG Indrawati Bhawan ( Photo - DPR Chhattisgarh )
promotion List: छत्तीसगढ़ शासन ने लोक निर्माण विभाग (PWD) में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 13 उप अभियंताओं (सिविल) को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह पदोन्नति विभागीय क्षमता, कार्यकुशलता एवं वरिष्ठता के आधार पर की गई है।
पदोन्नत किए गए अभियंताओं में तेनसिंह सूर्यवंशी, प्रमोद कुमार मेश्राम, जगदीश प्रसाद, कृष्ण कुमार रात्रे, तुलसी राम जोशी, नारद सिंह ध्रुव, रामभरोस भगत, राज्यशेखर मेश्राम, प्रदीप कुमार सिंह, टी. आर. साहू, रविंद्र कुमार नागरे, अरविंद कुमार गुप्ता तथा कमलेश शेण्डे शामिल हैं। इन सभी अभियंताओं को लंबे समय से विभाग में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के आधार पर यह अवसर प्रदान किया गया है।
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पदोन्नत अभियंताओं की नवीन पदस्थापना पृथक से की जाएगी। इससे विभागीय कार्यों के बेहतर संचालन और परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सहायक अभियंता के रूप में नई जिम्मेदारियों के तहत अभियंताओं को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, तकनीकी निगरानी तथा परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता पर विशेष ध्यान देना होगा।
