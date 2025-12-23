Promotion Breaking: सरकारी कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा! मिला प्रमोशन का लाभ, जारी हुई सूची

पदोन्नत किए गए अभियंताओं में तेनसिंह सूर्यवंशी, प्रमोद कुमार मेश्राम, जगदीश प्रसाद, कृष्ण कुमार रात्रे, तुलसी राम जोशी, नारद सिंह ध्रुव, रामभरोस भगत, राज्यशेखर मेश्राम, प्रदीप कुमार सिंह, टी. आर. साहू, रविंद्र कुमार नागरे, अरविंद कुमार गुप्ता तथा कमलेश शेण्डे शामिल हैं। इन सभी अभियंताओं को लंबे समय से विभाग में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के आधार पर यह अवसर प्रदान किया गया है।