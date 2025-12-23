23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

रायपुर

Promotion Breaking: सरकारी कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा! मिला प्रमोशन का लाभ, जारी हुई सूची

Promotion list: छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। लोक निर्माण विभाग ने प्रमोशन सूची जारी की है..

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 23, 2025

Chhattisgarh News, CG Indrawati Bhawan

CG Indrawati Bhawan ( Photo - DPR Chhattisgarh )

promotion List: छत्तीसगढ़ शासन ने लोक निर्माण विभाग (PWD) में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 13 उप अभियंताओं (सिविल) को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह पदोन्नति विभागीय क्षमता, कार्यकुशलता एवं वरिष्ठता के आधार पर की गई है।

Promotion List: इन्हें मिला प्रमोशन का लाभ

पदोन्नत किए गए अभियंताओं में तेनसिंह सूर्यवंशी, प्रमोद कुमार मेश्राम, जगदीश प्रसाद, कृष्ण कुमार रात्रे, तुलसी राम जोशी, नारद सिंह ध्रुव, रामभरोस भगत, राज्यशेखर मेश्राम, प्रदीप कुमार सिंह, टी. आर. साहू, रविंद्र कुमार नागरे, अरविंद कुमार गुप्ता तथा कमलेश शेण्डे शामिल हैं। इन सभी अभियंताओं को लंबे समय से विभाग में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के आधार पर यह अवसर प्रदान किया गया है।

आदेश में कही ये बात

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पदोन्नत अभियंताओं की नवीन पदस्थापना पृथक से की जाएगी। इससे विभागीय कार्यों के बेहतर संचालन और परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सहायक अभियंता के रूप में नई जिम्मेदारियों के तहत अभियंताओं को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, तकनीकी निगरानी तथा परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता पर विशेष ध्यान देना होगा।

Published on:

23 Dec 2025 05:03 pm

Chhattisgarh / Raipur / Promotion Breaking: सरकारी कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा! मिला प्रमोशन का लाभ, जारी हुई सूची

