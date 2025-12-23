23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

रायपुर

CG Cabinet Meeting: नए साल से पहले होगी कैबिनेट की बैठक, सीएम की अध्यक्षता में कई फैसलों पर लगेगी मुहर

CG Cabinet Meeting: सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसम्बर को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। यह बैठक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई। बैठक के बाद ब्रीफिंग रायपुर सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस के भूतल में की गई।

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 23, 2025

CG Cabinet Meeting: नए साल से पहले होगी कैबिनेट की बैठक, सीएम की अध्यक्षता में कई फैसलों पर लगेगी मुहर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Photo Patrika)

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में नये साल से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य की कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक 31 दिसंबर 2025 को महानदी भवन में आयोजित होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मुहर लगेगी।

इसके पहले 10 दिसम्बर को हुई थी बैठक

सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसम्बर को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। यह बैठक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई। बैठक के बाद ब्रीफिंग रायपुर सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस के भूतल में की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई यह बैठक में राज्य के विकास, नक्सलवाद उन्मूलन, सुशासन और नागरिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बैठक में लिए गए निर्णयों से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि कानूनों का पालन और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं भी प्रभावी और तेज़ होंगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए।

Published on:

23 Dec 2025 05:34 pm

रायपुर

