CG Cabinet Meeting: नए साल से पहले होगी कैबिनेट की बैठक, सीएम की अध्यक्षता में कई फैसलों पर लगेगी मुहर

सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसम्बर को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। यह बैठक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई। बैठक के बाद ब्रीफिंग रायपुर सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस के भूतल में की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई यह बैठक में राज्य के विकास, नक्सलवाद उन्मूलन, सुशासन और नागरिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।