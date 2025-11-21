CGPSC 2024 का रिजल्ट जारी, मयंक मंडावी बने डिप्टी कलेक्टर, देखें टॉप 10 में किसने बनाई जगह

CGPSC 2024 Result: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने गुरुवार रात को राज्य सेवा परीक्षा-2024 के परिणाम जारी कर दिए। इस बार टॉप-10 में लड़कों ने बाजी मारी है। इस सूची में दो लड़कियां भी शामिल हैं। 773 अंक हासिल करके देवेश कुमार साहू अव्वल रहे। इसके साथ ही मयंक मंडावी का डिप्टी कलेक्टर में हुआ चयन ST कैटेगरी में दूसरा रैंक किया है। वर्तमान में GST इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। मयंक सीतापुर के रहने वाले है। परीक्षार्थी psc.cg.gov पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।