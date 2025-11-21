CGPSC 2024 का रिजल्ट जारी, मयंक मंडावी बने डिप्टी कलेक्टर, देखें टॉप 10 में किसने बनाई जगह

CGPSC 2024 का रिजल्ट जारी (Photo Patrika)
CGPSC 2024 Result: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने गुरुवार रात को राज्य सेवा परीक्षा-2024 के परिणाम जारी कर दिए। इस बार टॉप-10 में लड़कों ने बाजी मारी है। इस सूची में दो लड़कियां भी शामिल हैं। 773 अंक हासिल करके देवेश कुमार साहू अव्वल रहे। इसके साथ ही मयंक मंडावी का डिप्टी कलेक्टर में हुआ चयन ST कैटेगरी में दूसरा रैंक किया है। वर्तमान में GST इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। मयंक सीतापुर के रहने वाले है। परीक्षार्थी psc.cg.gov पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने मार्च माह में PCS प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था जिसमें 3737 अभ्यर्थियों को पास घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा के आधार पर 643 उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया, जिनके इंटरव्यू 20 नवंबर 2025 तक पूर्ण किए गए हैं।
सीजी पीसीएस भर्ती के जरिये कुल 246 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सामान्य तौर पर चयन प्रक्रिया के तहत जिस भी पद पर भर्ती होनी होती है, उसके मुकाबले तीन गुना अधिक उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
टॉप-10 सूची में 8 लड़के और 2 लड़कियां ने जगह बनाई है। इसमें स्वप्निल वर्मा, यशवंत देवांगन, पोलेश्वर साहू, पारस शर्मा, संस्कृति पांडेय, अंकुश बनर्जी, सृष्टि गुप्त, प्रशांत वर्मा, सागर वर्मा का नाम शामिल है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने नवंबर 2024 में पीएससी ने 246 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. 17 विभागों में डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार सहित कई पदों पर भर्ती होनी है। फरवरी में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी। 26 से 29 जून तक मुख्य परीक्षा की आयोजित गई थी। 643 अभियर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया गया था।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग