DRDO के पूर्व DG शैलेंद्र वी गाड़े बोले- हमारे पास जबरदस्त टैलेंट, प्लेटफॉर्म मिले तो हर क्षेत्र में देश बनेगा आत्मनिर्भर

उन्होंने कहा कि यह डीआरडीओ का बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था और इसमें ऐसी गन बनाई गई जो दुनिया की बेहतरीन गनों में शामिल है। यह सभी परीक्षणों में सफल रही और इंडियन आर्मी ने इसे इंडक्ट कर लिया है। गाड़े के अनुसार इस गन में एक्सपोर्ट की भी बड़ी संभावना है और कई देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। आर्मेनिया को इसका एक्सपोर्ट भी हो चुका है। वे व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट अहमदनगर के डायरेक्टर रहे। अंत में आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग क्लस्टर के डायरेक्टर जनरल बने, जहां उन्होंने नौ अहम लैब्स का नेतृत्व किया।