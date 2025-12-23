23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

DRDO के पूर्व DG शैलेंद्र वी गाड़े बोले- हमारे पास जबरदस्त टैलेंट, प्लेटफॉर्म मिले तो हर क्षेत्र में देश बनेगा आत्मनिर्भर

शैलेन्द्र वी गाड़े ने कहा किमुझे लगता है स्टूडेंट्स और रियल वर्ल्ड के बीच कनेक्टिविटी का काम हम एलुमिनाई का है। उनके मुताबिक स्पेस साइंस, डीआरडीओ और सीएसआईआर जैसे संस्थान आने वाले वर्षों में भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखते हैं

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

image

Tabir Hussain

Dec 23, 2025

CG News

DRDO के पूर्व DG शैलेंद्र वी गाड़े से पत्रिका की खास बातचीत ( Photo - Patrika )

ताबीर हुसैन. एनआईटी में आयोजित एलुमिनी मीट के दौरान डीआरडीओ के पूर्व डायरेक्टर जनरल (आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग क्लस्टर) शैलेन्द्र वी गाड़े ने भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी ताकत पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ सही दिशा, कनेक्टिविटी और प्लेटफॉर्म की।

हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता

मुझे लगता है स्टूडेंट्स और रियल वर्ल्ड के बीच कनेक्टिविटी का काम हम एलुमिनाई का है। उनके मुताबिक स्पेस साइंस, डीआरडीओ और सीएसआईआर जैसे संस्थान आने वाले वर्षों में भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखते हैं। अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए गाड़े ने कहा कि उस समय छात्र इस बात पर ज्यादा चर्चा करते थे कि परीक्षा में क्या आएगा। लेकिन वे किताब खोलने के बाद पूरा विषय समझने पर ध्यान देते थे।

कोई भी सब्जेक्ट बेकार नहीं जाता

उनका मानना है कि कॉलेज में पढ़ाया गया कोई भी सब्जेक्ट बेकार नहीं जाता, हर ज्ञान का जीवन में कहीं न कहीं उपयोग होता है। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी है एक स्पष्ट विजन होना। आज नॉलेज हर जगह उपलब्ध है, लेकिन अपने इंटरेस्ट को पहचानना और उसी दिशा में आगे बढऩा जरूरी है। उन्होंने इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा रुचि लेनी चाहिए।

ऐसी गन बनाई जिसे इंडियन आर्मी ने किया इंडक्ट, एक्सपोर्ट भी हुई

1985 बैच के पूर्व छात्र शैलेन्द्र वी गाडे ने बातचीत की शुरुआत अपने छात्र जीवन और प्रोफेशनल सफर से की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डीआरडीओ जॉइन किया और देश के कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उन्होंने मल्टी बैरेल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका, विभिन्न स्मॉल आम्र्स प्रोजेक्ट्स जैसे ग्रेनेड लॉन्चर, कार्बाइन राइफल, लाइट मशीन गन पर काम किया। उन्होंने कहा कि उनके कॅरियर का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम रहा, जिसमें वे 155 मिलीमीटर गन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे।

उन्होंने कहा कि यह डीआरडीओ का बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था और इसमें ऐसी गन बनाई गई जो दुनिया की बेहतरीन गनों में शामिल है। यह सभी परीक्षणों में सफल रही और इंडियन आर्मी ने इसे इंडक्ट कर लिया है। गाड़े के अनुसार इस गन में एक्सपोर्ट की भी बड़ी संभावना है और कई देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। आर्मेनिया को इसका एक्सपोर्ट भी हो चुका है। वे व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट अहमदनगर के डायरेक्टर रहे। अंत में आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग क्लस्टर के डायरेक्टर जनरल बने, जहां उन्होंने नौ अहम लैब्स का नेतृत्व किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 05:32 pm

Published on:

23 Dec 2025 05:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / DRDO के पूर्व DG शैलेंद्र वी गाड़े बोले- हमारे पास जबरदस्त टैलेंट, प्लेटफॉर्म मिले तो हर क्षेत्र में देश बनेगा आत्मनिर्भर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रख्यात हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Vinod Kumar Shukla has passed away
रायपुर

CG Cabinet Meeting: नए साल से पहले होगी कैबिनेट की बैठक, सीएम की अध्यक्षता में कई फैसलों पर लगेगी मुहर

CG Cabinet Meeting: नए साल से पहले होगी कैबिनेट की बैठक, सीएम की अध्यक्षता में कई फैसलों पर लगेगी मुहर
रायपुर

Promotion Breaking: सरकारी कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा! मिला प्रमोशन का लाभ, जारी हुई सूची

Chhattisgarh News, CG Indrawati Bhawan
रायपुर

चार मंजिला इमारत से गिरने से नाइजीरियन छात्र की मौत

CG News: हत्या या आत्महत्या? चार मंजिला इमारत से गिरने से नाइजीरियन छात्र की मौत, कैंपस में हड़कंप...(photo-patrika)
रायपुर

एक EE और दो SDO निलंबित

एक EE और दो SDO निलंबित(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.