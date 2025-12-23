सड़क निर्माण में गड़बड़ी! जीरो टॉलरेंस नीति के तहत PWD में सख्त कदम, एक EE और दो SDO निलंबित…

विवेचना के अनुसार बीजापुर जिले के नेलसनार–कोडोली–मिरतुल–गंगालुर मार्ग के निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। इस संबंध में गंगालूर थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जांच के दौरान लोक निर्माण विभाग संभाग सुकमा के कार्यपालन अभियंता हरनारायण पात्र, उपसंभाग क्रमांक-1 बीजापुर के उपसंभागीय अधिकारी प्रमोद सिंह तंवर और सेतु उपसंभाग जगदलपुर के उपसंभागीय अधिकारी संतोष दास की संलिप्तता उजागर हुई।