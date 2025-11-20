CBSE Board Exams 2026: सीबीएसई 10वीं-12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की डेट घोषित, इस दिन से शुरू होंगी परीक्षाएं, देखें डिटेल्स

छत्तीसगढ़ में सीबीएसई की थ्योरी परीक्षाएं 17 फरवरी से आयोजित होंगी। ये तिथियां फिलहाल संभावित हैं और इनमें परिवर्तन संभव है। स्कूल प्रिंसिपलों का कहना है कि शेड्यूल जारी होने के बाद विद्यार्थियों को सैंपल पेपर्स से पढ़ाने की गति बढ़ा दी गई है। शिक्षक कमजोर व मेधावी दोनों वर्ग के छात्रों के लिए अलग-अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं प्रैक्टिकल डेट घोषित होने के बाद अब एक्सामिनर चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।