Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CBSE Board Exam 2026: अब गया रटने का जमाना! सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में जरूर करेंगे टॉप, गांठ बांध लें एक्सपर्ट के टिप्स…

CBSE Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं की परीक्षा नजदीक ही है और तैयारी के लिए समय ज्यादा नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि पढ़ाई की कुछ टिप्स को अपना लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल किए जा सके।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Nov 26, 2025

CG Board Exams 2026 (Image: Freepik)

CG Board Exams 2026 (Image: Freepik)

CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होंगी। ऐसे में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच सीबीएसई नोडल भिलाई ने विद्यार्थियों के लिए बेहतर अध्ययन-रणनीति बताते हुए कहा है कि आगामी दो माह का समय सही तरीके से उपयोग किया जाए तो हर विद्यार्थी अच्छे अंक हासिल कर सकता है चाहे वह मेधावी हो या औसत।

एमसीक्यू पैटर्न और पास होने के नियम समझें

विशेषज्ञ बताते हैं कि कक्षा 12वीं में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना अनिवार्य है।

  • 30 अंकों के प्रैक्टिकल में कम से कम 10 अंक जरूरी
  • 20 अंकों वाले प्रैक्टिकल में 7 अंक अनिवार्य
  • थ्योरी पेपर: 70 में से 23 अंक,
  • 80 अंकों वाले पेपर में 27 अंक लाना आवश्यक।

इनमें से किसी एक में भी असफल होने पर विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे।

घर में ही बनाएं एग्जाम हॉल

बोर्ड परीक्षा नजदीक आते ही पैरेंट्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेषज्ञ का सुझाव है-

  • रोजाना 3 घंटे का सैंपल पेपर टेस्ट घर पर कराएं
  • परीक्षा जैसी स्थिति बनाते हुए छात्र को स्कूल ड्रेस में बैठाएं
  • टेस्ट के बाद उसका मूल्यांकन करें
  • कमजोरियों को पहचानकर तुरंत सुधार करवाएं
  • जरूरत पड़ने पर स्कूल टीचर्स को भी फीडबैक दें।

सैंपल पेपर्स ही सफलता की कुंजी

विशेषज्ञों के अनुसार बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर इस साल के सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। परीक्षा पैटर्न को समझने और अभ्यास के लिए ये सबसे विश्वसनीय साधन हैं। सैंपल पेपर्स में एमसीक्यू भी शामिल हैं, जो तैयारी मजबूत करते हैं। बार-बार किताबें या गाइड बदलना नुकसानदायक हो सकता है। नियमित अभ्यास ही बेहतर प्रदर्शन की असली ताकत है।

बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अब लगभग दो महीने शेष हैं। सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं। विद्यार्थी इन्हें नियमित रूप से हल करें। - आरएस पांडेय, सीबीएसई विशेषज्ञ

ये भी पढ़ें

20 फरवरी से शुरू होगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा, जानें किस दिन कौन-सा पेपर?
महासमुंद
10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 11:05 am

Published on:

26 Nov 2025 11:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CBSE Board Exam 2026: अब गया रटने का जमाना! सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में जरूर करेंगे टॉप, गांठ बांध लें एक्सपर्ट के टिप्स…

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

साइबर अपराधियों ने सरकारी जमीन को बनाया निशाना, फर्जी बटांकन से बैंक लोन की साजिश उजागर…. नाबालिग समेत 7 गिरफ्तार

7 गिरफ्तार (File- Photo)
भिलाई

CG Crime: SIR फॉर्म जमा करने वाले बीएलओ पर हमला, युवक ने ईंट से सिर फोड़ा

CG Crime: SIR फॉर्म जमा करने वाले बीएलओ पर हमला, युवक ने ईंट से सिर फोड़ा, आरोपी गिरफ्तार
भिलाई

बैंक खातों के जरिए साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, 16 म्यूल अकाउंट धारक गिरफ्तार, जानें कैसे काम करता था गैंग?

(प्रतिकात्मक तस्वीर)
भिलाई

CG News: पुलिस की बड़ी लापरवाही, हिरासत से फरार हुआ आरोपी, तीन कर्मी लाइन अटैच

CG News: पुलिस की बड़ी लापरवाही, हिरासत से फरार हुआ आरोपी, तीन कर्मी लाइन अटैच
भिलाई

CSVTU: खेल प्रतियोगिताओं में कॉलेजों की मनमानी, छात्रों से की गई वसूली, नोटिस जारी

CSVTU: खेल प्रतियोगिताओं में कॉलेजों की मनमानी, छात्रों से की गई वसूली, नोटिस जारी
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.