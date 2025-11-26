CBSE Board Exam 2026: अब गया रटने का जमाना! सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में जरूर करेंगे टॉप, गांठ बांध लें एक्सपर्ट के टिप्स…

CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होंगी। ऐसे में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच सीबीएसई नोडल भिलाई ने विद्यार्थियों के लिए बेहतर अध्ययन-रणनीति बताते हुए कहा है कि आगामी दो माह का समय सही तरीके से उपयोग किया जाए तो हर विद्यार्थी अच्छे अंक हासिल कर सकता है चाहे वह मेधावी हो या औसत।