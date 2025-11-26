CBSE Board Exam 2026: अब गया रटने का जमाना! सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में जरूर करेंगे टॉप, गांठ बांध लें एक्सपर्ट के टिप्स…

CG Board Exams 2026 (Image: Freepik)
CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होंगी। ऐसे में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच सीबीएसई नोडल भिलाई ने विद्यार्थियों के लिए बेहतर अध्ययन-रणनीति बताते हुए कहा है कि आगामी दो माह का समय सही तरीके से उपयोग किया जाए तो हर विद्यार्थी अच्छे अंक हासिल कर सकता है चाहे वह मेधावी हो या औसत।
विशेषज्ञ बताते हैं कि कक्षा 12वीं में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना अनिवार्य है।
इनमें से किसी एक में भी असफल होने पर विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे।
बोर्ड परीक्षा नजदीक आते ही पैरेंट्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेषज्ञ का सुझाव है-
विशेषज्ञों के अनुसार बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर इस साल के सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। परीक्षा पैटर्न को समझने और अभ्यास के लिए ये सबसे विश्वसनीय साधन हैं। सैंपल पेपर्स में एमसीक्यू भी शामिल हैं, जो तैयारी मजबूत करते हैं। बार-बार किताबें या गाइड बदलना नुकसानदायक हो सकता है। नियमित अभ्यास ही बेहतर प्रदर्शन की असली ताकत है।
बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अब लगभग दो महीने शेष हैं। सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं। विद्यार्थी इन्हें नियमित रूप से हल करें। - आरएस पांडेय, सीबीएसई विशेषज्ञ
