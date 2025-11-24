CG Board Exam: मिशन अव्वल अभियान पर विशेष फोकस, छात्रों को ब्लू प्रिंट के आधार पर करा रहे तैयारी

डीईओ अभय कुमार जायसवाल ने बताया कि ब्लू प्रिंट के आधार पर ही बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय समेत विभिन्न प्रकार के प्रश्न समाहित होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित होंगे। बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे। प्रश्नों का उत्तर किस तरह लिखना है आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।