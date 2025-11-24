Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG Board Exam: मिशन अव्वल अभियान पर विशेष फोकस, छात्रों को ब्लू प्रिंट के आधार पर करा रहे तैयारी

CG Board Exam: माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी ब्लू प्रिंट के आधार पर छात्र-छात्राओं को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। इससे छात्रों को प्रश्नों को समझने तथा प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Nov 24, 2025

CG Board Exam: मिशन अव्वल अभियान पर विशेष फोकस, छात्रों को ब्लू प्रिंट के आधार पर करा रहे तैयारी

मिशन अव्वल को लेकर बीआरसी भवन में बैठक लेते अधिकारी (Photo Patrika)

CG Board Exam: 10 वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी जारी होने के बाद कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर मिशन अव्वल अभियान पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी ब्लू प्रिंट के आधार पर छात्र-छात्राओं को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। इससे छात्रों को प्रश्नों को समझने तथा प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी होगी।

डीईओ अभय कुमार जायसवाल ने बताया कि ब्लू प्रिंट के आधार पर ही बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय समेत विभिन्न प्रकार के प्रश्न समाहित होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित होंगे। बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे। प्रश्नों का उत्तर किस तरह लिखना है आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।

हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, वाणिज्य समेत विभिन्न विषयों के ब्लू प्रिंट के बारे में बताया जा रहा है। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि प्रत्येक ईकाई से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी आधार पर 10वीं एवं 12 वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने के लिए शिक्षकों को निर्देशित किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है। 31 अक्टूबर से इसकी शुरूवात हो गई है। छात्र-छात्रा टोल फ्री नंबर-18002334363 पर कॉल कर अपनी जिज्ञासा के साथ परीक्षा की तैयारी का विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। अब तक प्रदेशभर से 1500 से अधिक कॉल आ चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 01:17 pm

Published on:

24 Nov 2025 01:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG Board Exam: मिशन अव्वल अभियान पर विशेष फोकस, छात्रों को ब्लू प्रिंट के आधार पर करा रहे तैयारी

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime: ज्वेलर्स में हुए गोली कांड में मिली बड़ी सफलता, नागपुर रायगढ़ से हुई गिरफ़्तारी, एक आरोपी अभी भी फरार

CG Crime: ज्वेलर्स में हुए गोली कांड में मिली बड़ी सफलता, नागपुर रायगढ़ से हुई गिरफ़्तारी, एक आरोपी अभी भी फरार
धमतरी

Vegetable Price: ठंड बढ़ते ही सब्जियों की लोकल आवक बढ़ी, सब्जियों के दाम गिरे, आम लोगों को मिलेगी राहत

Vegetable Price: ठंड बढ़ते ही सब्जियों की लोकल आवक बढ़ी, सब्जियों के दाम गिरे, आम लोगों को मिलेगी राहत
धमतरी

ACB EOW Raid: एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड, रियल एस्टेट कारोबारी के घर 4 घंटे तक चली जांच

ACB EOW Raid: एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड, रियल एस्टेट कारोबारी के घर 4 घंटे तक चली जांच
धमतरी

CG News: धमतरी के लोगों को लो-वोल्टेज से मिलेगी राहत, 24 करोड़ की लागत से नए पावर स्टेशन का निर्माण

CG News: धमतरी के लोगों को लो-वोल्टेज से मिलेगी राहत, 24 करोड़ की लागत से नए पावर स्टेशन का निर्माण
धमतरी

Dhamtari News: कॉलम गढ्ढे में गिरकर राजमिस्त्री की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

Dhamtari News: कॉलम गढ्ढे में गिरकर राजमिस्त्री की मौत, इलाके में मचा हड़कंप
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.