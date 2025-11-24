CG Board Exam: मिशन अव्वल अभियान पर विशेष फोकस, छात्रों को ब्लू प्रिंट के आधार पर करा रहे तैयारी

मिशन अव्वल को लेकर बीआरसी भवन में बैठक लेते अधिकारी (Photo Patrika)
CG Board Exam: 10 वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी जारी होने के बाद कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर मिशन अव्वल अभियान पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी ब्लू प्रिंट के आधार पर छात्र-छात्राओं को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। इससे छात्रों को प्रश्नों को समझने तथा प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी होगी।
डीईओ अभय कुमार जायसवाल ने बताया कि ब्लू प्रिंट के आधार पर ही बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय समेत विभिन्न प्रकार के प्रश्न समाहित होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित होंगे। बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे। प्रश्नों का उत्तर किस तरह लिखना है आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, वाणिज्य समेत विभिन्न विषयों के ब्लू प्रिंट के बारे में बताया जा रहा है। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि प्रत्येक ईकाई से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी आधार पर 10वीं एवं 12 वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने के लिए शिक्षकों को निर्देशित किया गया है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है। 31 अक्टूबर से इसकी शुरूवात हो गई है। छात्र-छात्रा टोल फ्री नंबर-18002334363 पर कॉल कर अपनी जिज्ञासा के साथ परीक्षा की तैयारी का विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। अब तक प्रदेशभर से 1500 से अधिक कॉल आ चुके हैं।
