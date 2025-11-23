20 फरवरी से शुरू होगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा, जानें किस दिन कौन-सा पेपर?

10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा (photo source- Patrika)
CG Board Exam 2026: माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी है। 20 फरवरी से 12वीं और 21 फरवरी से 10वीं बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ होगी। समय सारिणी जारी होने के बाद अब शिक्षक सिलेबस पूरा करने में जोर लगाएंगे। बोर्ड परीक्षा में अब ढाई माह का समय ही शेष रह गया है। बोर्ड परीक्षा का समय 9 बजे से 12:15 बजे तक निर्धारित किया गया है।
समय सारिणी का अवलोकन माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर भी किया जा सकता है। 10वीं की पहली परीक्षा हिंदी भाषा 21 फरवरी 2026, द्वितीय भाषा अंग्रेजी 24 फरवरी, सामाजिक विज्ञान 26 फरवरी, विज्ञान 28 फरवरी , गणित विषय 6 मार्च, 9 मार्च को तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू अन्य भाषा, 13 मार्च को दृष्टिहीन छात्रों को लिए संगीत विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
वहीं 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी से प्रारंभ होगी। 20 फरवरी को भूगोल, भौतिक शास्त्र की परीक्षा होगी। 23 फरवरी को राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, लेखा शास्त्र, फसल उत्पादन व उद्यान शास्त्र, वस्तु चित्रण एवं आलेखन, शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा की परीक्षा होगी। 25 फरवरी को संस्कृत, 27 फरवरी को जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, पशुपालन दुग्ध प्रोद्योगिकी मतस्य व कुक्कुट पालन, भारतीय कला का इतिहास, विज्ञान के तत्व विषय की परीक्षा होगी।
2 मार्च को गणित, कंप्यूटर एप्लीकेशन कला एवं वाणिज्य, भारतीय संगीत, चित्रकला, नृत्य कला, स्टेनो टायपिंग, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य गणित, औद्योगिक संगठन के मूल तत्व, 7 मार्च को समाज शास्त्र, 10 मार्च को अंग्रेजी, 12 मार्च को इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आहार एवं पोषण, 14 मार्च हिंदी और 16 मार्च को रिटेल मार्केटिंग, इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, आटोमोबाइल, सर्विस टेक्निशियन, बैकिंग फाइनेंसियल सर्विसेस एंड इंश्योरेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रानिक्स एवं हार्डवेयर, 17 मार्च अन्य भाषा, 18 मार्च मनोविज्ञान की परीक्षा होगी। समय सारिणी वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं।
इस बार मार्च की जगह फरवरी माह में ही बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है। इसका मुख्य कारण द्वितीय मुख्य परीक्षा में देरी होना बताया जा रहा है। जिससे छात्रों को कॉलेज में एडमिशन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। मार्च के तीसरे सप्ताह में ही परीक्षा समाप्त होने से पहली बोर्ड परीक्षा के छात्रों का रिजल्ट शीघ्र आएगा और द्वितीय मुख्य परीक्षा समय पर हो सकेगा।
द्वितीय मुख्य परीक्षा में पास होने के बाद 11 वीं कक्षा में भी पढ़ाई काफी आगे बढ़ चुकी होती है, इससे 10 वीं में पास होने वाले छात्र भी पिछड़ जाते हैं। वहीं मार्च महीने में गर्मी भी बढ़ जाती है, जिससे केंद्रों में छात्रों को दिक्कत होती है।
CG Board Exam 2026: बोर्ड परीक्षा की तैयारी से पहले स्कूलों में अगले माह अर्धवार्षिक परीक्षा प्रस्तावित है। छात्रों के पास अब बोर्ड परीक्षा के लिए ढाई माह का समय ही शेष रह गया है। ऐसे में शिक्षक कोर्स को पूरा करने के लिए जुट जाएंगे, जिससे बच्चों को परीक्षा की तैयारी के लिए भी समय मिल सके।
बोडर् परीक्षा में अच्छे रिजल्ट के लिए पूर्व में ही अधिकारियों ने निर्देश दिए थे। पिछले का परिणाम खराब रहा था, इस कारण इस वर्ष छात्रों की विशेष रूप से तैयारी की जाएगी। स्कूलों में प्रतिमाह टेस्ट का भी आयोजन किया जा रहा है। छात्रों से इस वर्ष अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है।
