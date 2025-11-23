20 फरवरी से शुरू होगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा, जानें किस दिन कौन-सा पेपर?

2 मार्च को गणित, कंप्यूटर एप्लीकेशन कला एवं वाणिज्य, भारतीय संगीत, चित्रकला, नृत्य कला, स्टेनो टायपिंग, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य गणित, औद्योगिक संगठन के मूल तत्व, 7 मार्च को समाज शास्त्र, 10 मार्च को अंग्रेजी, 12 मार्च को इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आहार एवं पोषण, 14 मार्च हिंदी और 16 मार्च को रिटेल मार्केटिंग, इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, आटोमोबाइल, सर्विस टेक्निशियन, बैकिंग फाइनेंसियल सर्विसेस एंड इंश्योरेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रानिक्स एवं हार्डवेयर, 17 मार्च अन्य भाषा, 18 मार्च मनोविज्ञान की परीक्षा होगी। समय सारिणी वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं।