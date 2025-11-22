Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CGPSC ने जारी की राज्य सेवा चयन सूची, 237 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज़, अभ्यर्थी वेबसाइट पर देखें रिज़ल्ट…

CGPSC Result 2024: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा-2024 की चयन सूची भी जारी कर दी है। 237 पद की चयन और अनुपूरक सूची जारी की गई है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 22, 2025

CGPSC ने जारी की राज्य सेवा चयन सूची, 237 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज़, अभ्यर्थी वेबसाइट पर देखें रिज़ल्ट...(photo-patrika)

CGPSC 2024 का रिजल्ट जारी, मयंक मंडावी बने डिप्टी कलेक्टर, देखें टॉप 10 में किसने बनाई जगह

CGPSC Result 2024: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा-2024 की चयन सूची भी जारी कर दी है। गुरुवार रात को मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद आयोग ने शुक्रवार को चयन सूची भी जारी कर दी है। 237 पद की चयन और अनुपूरक सूची जारी की गई है। अभ्यर्थी इसे आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हजारों उम्मीदवारों की प्रतीक्षा खत्म होने के साथ ही अब चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया का मार्ग साफ हो गया है।

CGPSC Result 2024: छत्तीसगढ़ पीएससी ने घोषित की चयन सूची

राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 के परीक्षा परिणाम के आधार पर 3737 अभ्यर्थियों का चयन राज्य सेवा (मुय) परीक्षा-2024 के लिए हुआ था। उसके बाद लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर 643 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया था। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के मेरिट क्रम के आधार पर एवं आवेदकों द्वारा भरे गए पद अग्रमान्यता के अनुसार पदवार, वर्गवार 237 पदों पर चयन सूची/अनुपूरक सूची जारी की गई है।

इस चयन सूची में प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वित्त सेवा, वाणिज्यिक कर सेवा, जनसंपर्क सेवा समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के पद शामिल हैं। आयोग ने चयन के साथ-साथ अनुपूरक सूची भी जारी की है, जिसमें उन अभ्यर्थियों के नाम हैं, जिन्हें रिक्तियों की स्थिति में मौका मिल सकता है। आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए केवल सीजीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण को ही प्रमाणिक मानें।

चयन सूची जारी होने के बाद अब संबंधित विभागों को नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। राज्य सेवा परीक्षा के जरिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भर्ती होने के कारण अभ्यर्थियों में उत्साह है और चयन सूची को लेकर परीक्षा केंद्रित सोशल मीडिया ग्रुप भी दिनभर सक्रिय रहे

22 Nov 2025 11:45 am

22 Nov 2025 11:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGPSC ने जारी की राज्य सेवा चयन सूची, 237 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज़, अभ्यर्थी वेबसाइट पर देखें रिज़ल्ट…

