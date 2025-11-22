CGPSC ने जारी की राज्य सेवा चयन सूची, 237 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज़, अभ्यर्थी वेबसाइट पर देखें रिज़ल्ट…

CGPSC Result 2024: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा-2024 की चयन सूची भी जारी कर दी है। गुरुवार रात को मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद आयोग ने शुक्रवार को चयन सूची भी जारी कर दी है। 237 पद की चयन और अनुपूरक सूची जारी की गई है। अभ्यर्थी इसे आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हजारों उम्मीदवारों की प्रतीक्षा खत्म होने के साथ ही अब चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया का मार्ग साफ हो गया है।