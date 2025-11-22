CG Fraud News: रेलवे में नौकरी का दिया झांसा, 32 युवाओं से 33.50 लाख की ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud News: रेलवे माल गोदाम में स्थायी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 33 लाख 50 हजार रुपए की ठगी करने वाले गिरोह को उतई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी बिशेश्वर मारकंडे उर्फ बिसेसर खुद रेलवे गोदाम में हमाली करता था, जबकि उसका साथी हेमंत कुमार साहू श्रमिक संगठन का पूर्व सचिव है। दोनों अपनी पहचान का फायदा उठाकर युवाओं को सरकारी नौकरी का भरोसा देते थे। तीसरा आरोपी प्रमोद मारकंडे उर्फ राहुल है। तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।