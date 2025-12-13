CG Weather Update: 14 दिसंबर से शीतलहर का असर खत्म… राजधानी समेत मध्य व उत्तर छग में बढ़ेगा पारा, देखें अपडेट

मौसम (फोटो सोर्स : Meteorological Department ) (फोटो सोर्स : Meteorological Department )
CG Weather Update: राजधानी समेत प्रदेश के उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ में शनिवार से अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोत्तरी होगी। इससे ठंड में हल्की कमी आएगी। 14 दिसंबर से पूरे प्रदेश में शीतलहर की स्थिति खत्म हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में मध्य व उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर शीतलहर चली है।
राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री ज्यादा रहा। अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री रहा, जो मामूली ज्यादा रहा। अंबिकापुर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां पारा 5.3 डिग्री रहा। अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। दो दिनों बाद मौसम शुष्क रहेगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।
उत्तर से आ रही ठंडी हवा से इन दिनों राजधानी समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जशपुर समेत अंबिकापुर के कुछ इलाकों व चिल्पी घाटी में पाला भी पडऩे लगा है। दिसंबर के पूरे माह अच्छी ठंड पडऩे के आसार हैं। पिछले कई सालों से इस माह शीतलहर चलने का भी ट्रेंड रहा है।
13 दिसंबर को शहर में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान एक-दो स्थानों पर शीत लहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने नागरिकों से सुबह और देर शाम सर्द हवाओं से बचाव की अपील भी की है।
