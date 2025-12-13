CG Weather Update: 14 दिसंबर से शीतलहर का असर खत्म… राजधानी समेत मध्य व उत्तर छग में बढ़ेगा पारा, देखें अपडेट

राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री ज्यादा रहा। अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री रहा, जो मामूली ज्यादा रहा। अंबिकापुर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां पारा 5.3 डिग्री रहा। अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। दो दिनों बाद मौसम शुष्क रहेगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।