नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 2 जनवरी 2026 को सुबह 10.30 बजे शारीरिक माप एवं शैक्षणिक प्रमाणपत्र तथा अन्य दस्तावेजों की जांच हेतु कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ नार्थ ब्लॉक सेक्टर 19 वाणिज्यिक कर जीएसटी भवन अटल नगर नवा रायपुर प्रथम तल में अनिवार्य रूप से समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा।