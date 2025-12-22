छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Photo Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2024 के माध्यम से आबकारी विभाग में आबकारी उप निरीक्षक के पद पर 85 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु चयनित किया गया है। उक्त पद के लिए शासन द्वारा निर्धारित शारीरिक मापदंड एवं अन्य सत्यापित दस्तावेज मांगे गए हैं।
नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 2 जनवरी 2026 को सुबह 10.30 बजे शारीरिक माप एवं शैक्षणिक प्रमाणपत्र तथा अन्य दस्तावेजों की जांच हेतु कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ नार्थ ब्लॉक सेक्टर 19 वाणिज्यिक कर जीएसटी भवन अटल नगर नवा रायपुर प्रथम तल में अनिवार्य रूप से समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा।
अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि वे शैक्षणिक योग्यता एवं आवेदन पत्र के सह संलग्न दिए गए अन्य दस्तावेजों के मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित स्वप्रमाणित प्रतियां तथा वर्तमान कें दो कलर फोटो भी अपने साथ लेकर आना होगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग