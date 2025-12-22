CG Cold Weather: कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट, उत्तरी हिस्सों में 3 दिनों तक तापमान बढ़ने के आसार

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में सरगुजा डिवीजन के कुछ इलाकों और बिलासपुर डिवीजन में एक या दो जगहों पर घने कोहरे का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि, अगले तीन दिनों तक मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, जिसके बाद अगले दो दिनों में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी।