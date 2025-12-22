22 दिसंबर 2025,

सोमवार

रायपुर

CG Cold Weather: कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट, उत्तरी हिस्सों में 3 दिनों तक तापमान बढ़ने के आसार

CG Cold Weather: छत्तीसगढ़ में घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और सरगुजा संभाग में विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 22, 2025

कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट (photo source- Patrika)

कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट (photo source- Patrika)

CG Cold Weather: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और सरगुजा संभाग में सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहने की उम्मीद है। हालांकि, तापमान में बढ़ोतरी की भी उम्मीद है, जिससे ठंड से कुछ राहत मिल सकती है।

CG Cold Weather: दो दिनों में तापमान में होगी थोड़ी बढ़ोतरी

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में सरगुजा डिवीजन के कुछ इलाकों और बिलासपुर डिवीजन में एक या दो जगहों पर घने कोहरे का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि, अगले तीन दिनों तक मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, जिसके बाद अगले दो दिनों में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी।

पिछले 24 घंटों में, राज्य में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्र ने कहा कि अगले तीन दिनों में राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है, बस थोड़ा-बहुत उतार-चढ़ाव हो सकता है।

कई इलाकों में छाए रहेगा घना कोहरा

CG Cold Weather: मौसम विभाग ने बताया है कि 22 दिसंबर को राज्य के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिले के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। इस बीच, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और मुंगेली जिलों के कुछ इलाकों में मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। इसके अलावा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिलों के कुछ इलाकों में 23 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रह सकता है।

रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी रायपुर में 22 दिसंबर को कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

Updated on:

22 Dec 2025 10:16 am

Published on:

22 Dec 2025 10:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Cold Weather: कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट, उत्तरी हिस्सों में 3 दिनों तक तापमान बढ़ने के आसार

