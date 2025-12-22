मुझसे शारीरिक संबंध बनाओ… बंद कमरे में दोस्त के सामने चोर ने की ये डिमांड, नाबालिग ने किया इंकार, फिर हो गया ये बड़ा कांड

शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर चोर ने नाबालिग की हत्या की (demo pic)
CG Crime News: नाबालिग लडक़ी की हत्या की जांच करते-करते पुलिस ने 11 चोरियों का भी राजफाश किया है। मर्डर का मास्टरमाइंड शातिर चोर निकला। आरोपी 16 साल की अपनी प्रेमिका को दुर्ग के एक होटल में बुलाया। विवाद होने पर अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को रायपुर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को यूपी से हिरासत में लिया है। उसका दूसरा साथी फरार है। चोरी करने में उसके दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 60 लाख के जेवर-नकदी जब्त हुए हैं।
मामले का खुलासा करते हुए आईजी अमरेश मिश्रा, एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया कि राजेंद्र नगर इलाके के अमलीडीह में एक खाली प्लॉट में 16 वर्षीय नाबालिग लडक़ी की लाश मिली थी। शरीर में चोट के निशान नहीं थे। हत्या का मामला मानकर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि नाबालिग को आखिरी बार तेलीबांधा के देवार डेरा निवासी हरीश पटेल और राहुल के साथ देखा गया था। पुलिस दोनों के घर पहुंची, तो दोनों गायब मिले।
शक के आधार पर पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। हरीश यूपी के प्रयागराज से पकड़ा गया। उसने नाबालिग से प्रेम संबंध होने का खुलासा किया। साथ ही उसे दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में बुलाना स्वीकार किया। उसने बताया कि अपने दोस्त राहुल के साथ मिलकर उसने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को बाइक में रखकर रात में रायपुर पहुंचे। फिर अमलीडीह की सुनसान जगह पर शव फेंककर फरार हो गए।
हरीश और राहुल शातिर चोर भी है। दोनों ने मिलकर विधानसभा, डीडी नगर, मुजगहन इलाके में 11 सूने मकानों में चोरी की थी। इस दौरान सोने-चांदी के गहने, नकदी व अन्य सामान चुराया था। चोरी का माल दोनों अपने सहयोगी अरविंद नेताम और उषा राठौर के पास छुपाकर रखते थे। हरीश की निशानदेही पर पुलिस ने अरविंद और उषा के घर में छापा मारा। उनके घर से सोने के 400 जेवर, 3 किलो चांदी और नकदी सहित कुल 60 लाख का माल बरामद किया है। पुलिस ने हरीश, अरविंद और उषा तीनों को गिरफ्तार किया है। चौथे आरोपी राहुल की तलाश की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, हरीश और उसका दोस्त राहुल दोनों शातिर चोर हैं। दोनों करीब एक माह से होटल 36 लग्जरी होटल में ठहरे थे। होटल में दो कमरे बुक कराए गए। एक में हरीश और दूसरे में राहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ठहरा था। इस बीच 20 को हरीश ने अपनी प्रेमिका को होटल बुलाया। वह तेलीबांधा से सुबह निकली और दोपहर को होटल पहुंची। शाम करीब 4 से रात 8.30 बजे के बीच होटल में राहुल ने उसे शारीरिक संबंध बनाने कहा। इससे नाबालिग ने इनकार कर दिया। हरीश ने भी उसे राहुल से संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। नाबालिग ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने नाराज होकर कमरे में ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
आरोपी रात में नाबालिग को गोद में लेकर बाहर निकले। होटल वालों को बताया गया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। चूंकि नाबालिग के शरीर में कोई चोट नहीं थी और न ही कपड़े अस्त-व्यस्त हुए थे। इस कारण किसी को शक नहीं हुआ। दोनों आरोपियों ने नाबालिग के शव को बाइक के बीच में बैठाने जैसा रखा। फिर तीनों बाइक से रायपुर पहुंचे। देर रात अमलीँडीह पुलिस कॉलोनी के पास खाली प्लॉट में उसका शव फेंक दिया। इसके बाद दोनों भाग निकले।
आरोपियों ने नाबालिग की हत्या को खुदकुशी साबित करने की कोशिश की। होटल में हत्या के बाद नाबालिग के मोबाइल से उसकी सहेली को मैसेज करते रहे। मैसेज में नाबालिग को टेंशन-तनाव में रहना बताते हुए खुदकुशी करने की इच्छा जताई। शव को फेंकने से पहले तक कई बार उसकी सहेली को मैसेज किया गया। इसके बाद शव के पास मोबाइल रखकर दोनों फरार हो गए।
