मुझसे शारीरिक संबंध बनाओ… बंद कमरे में दोस्त के सामने चोर ने की ये डिमांड, नाबालिग ने किया इंकार, फिर हो गया ये बड़ा कांड

पुलिस के मुताबिक, हरीश और उसका दोस्त राहुल दोनों शातिर चोर हैं। दोनों करीब एक माह से होटल 36 लग्जरी होटल में ठहरे थे। होटल में दो कमरे बुक कराए गए। एक में हरीश और दूसरे में राहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ठहरा था। इस बीच 20 को हरीश ने अपनी प्रेमिका को होटल बुलाया। वह तेलीबांधा से सुबह निकली और दोपहर को होटल पहुंची। शाम करीब 4 से रात 8.30 बजे के बीच होटल में राहुल ने उसे शारीरिक संबंध बनाने कहा। इससे नाबालिग ने इनकार कर दिया। हरीश ने भी उसे राहुल से संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। नाबालिग ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने नाराज होकर कमरे में ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।