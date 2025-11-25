केंचुआ के काटने से हो रही BLO की मौत… SIR पर पूर्व CM भूपेश बघेल के बयान से गरमाई सियासत

राजीव भवन में रिपोर्टर्स से बात करते हुए बघेल ने कहा कि BLOs को BJP सपोर्टर्स धमका रहे हैं। उन्होंने मज़ाक में कहा कि एक BLO की केंचुए के काटने से मौत, इलेक्शन कमीशन के काटने से मौत जैसी है, जिसका मतलब था कि इलेक्शन कमीशन के प्रोसीजर BLOs के लिए बोझ बन गए हैं। उन्होंने दावा किया कि SIR फॉर्म अपलोड नहीं हो रहे हैं, और सिस्टम में सिर्फ़ एक या दो ही अपलोड हो रहे हैं। देवभोग में, तीन घंटे में सिर्फ़ आठ फॉर्म जमा हुए-यह खराब SIR सिस्टम को दिखाता है।