आम आदमी के लिए घर का सपना हुआ और दूर, 300 फीसदी तक बढ़ीं जमीन की कीमतें, गाइडलाइन दरों में बड़ा बदलाव

CG News: ट्विनसिटी दुर्ग-भिलाई में घर या जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। जिला प्रशासन ने कलेक्टर गाइडलाइन दरों में एकमुश्त भारी बढ़ोतरी कर दी है। कई प्रमुख इलाकों में दरें 300 फीसद (तीन गुना) तक बढ़ा दी गई हैं। प्रशासन इसे दरों का ‘युक्तिकरण’ बता रहा है, वहीं रियल एस्टेट कारोबारी और आम खरीदार इसे अव्यवहारिक, बोझिल और बाजार के खिलाफ कदम मान रहे हैं।