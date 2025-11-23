CGPSC Success Story: दो बार फेल, फिर भी नहीं हारी हिम्मत… CGPSC में चमके जांजगीर-चांपा के युवा, जानें कौन सी रैंक हासिल की?

शहर के युवा सिद्धांत दुबे ने सीजीपीएससी में सफलता का इतिहास रचा। ओवरआल 25वीं रैंक हासिल कर डीएसपी पद पर चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प और निरंतर मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। वे जांजगीर निवासी गणेश चंद दुबे और शैलबाला दुबे के सुपुत्र हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय चिस्दा में हुई। फिर देश के प्रतिष्ठित संस्थान एनआईटी कुरुक्षेत्र, हरियाणा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि हासिल की।