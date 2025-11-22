मां ने धोए जूठे बर्तन, बेटे ने रचा इतिहास… कोरबा के राज पटेल ने CGPSC में हासिल की 22वीं रैंक, घर में जश्न का माहौल

मानस नगर में रहने वाले राज पटेल की प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। जिसके बाद कॉलेज की पढ़ाई पीजी कॉलेज से की है। राज शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है। पढ़ाई में रुचि के कारण ही राज ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। दिल्ली में तैयारी के दौरान वह यूपीएससी से भी अधिकारी के पद पर चयनित हो चुके हैं। अब सीजीपीएससी में अच्छा मुकाम हासिल किया है। 22वां रैंक हासिल (CGPSC Results 2024) करने के बाद, अब उम्मीद है कि राज को किसी बड़े प्रशासनिक पद पर पदस्थापना मिल सकती है।