Diwali Bonus: छत्तीसगढ़ बिजली विभाग का दीवाली तोहफा, कर्मचारियों को मिलेंगे 12 हजार रुपए बोनस

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस भुगतान करने का आदेश भी जारी कर दिया हैं। जिसमें बोनस पात्रता, भुगतान दर और अधिकतम सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। प्रबंधन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कंपनी के स्थायी, अस्थायी, संविदा एवं नियमित रूप से कार्यरत वे कर्मचारी, जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष 2024-2025 में मूल वेतन, महंगाई भत्ता को मिलाकर मासिक वेतन 21 हजार रुपए है, वह कर्मचारी बोनस के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारी जो वर्ष में न्यूनतम 30 दिन या उससे अधिक अवधि तक कार्यरत रहे हैं, उन्हें भी बोनस का लाभ मिलेगा।