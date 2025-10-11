Diwali Bonus: छत्तीसगढ़ बिजली विभाग का दीवाली तोहफा, कर्मचारियों को मिलेंगे 12 हजार रुपए बोनस

बिजली कंपनी के कर्मियों को बोनस (Photo source- Patrika)
Diwali Bonus: छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए प्रबंधन ने त्योहारी बोनस का ऐलान कर दिया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिजली कर्मचारियों को अधिकतम 12 हजार रुपए बोनस का भुगतान किया जाएगा। ऐसे सभी नियमित,अस्थाई रूप से संविदा और कार्यभारित कर्मचारी जिन्हें बिजली कंपनी की ओर से सीधे नियुक्त किया गया हो उक्त सभी कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाएगा।
एसईसीएल,एनटीपीसी और बालको कर्मचारियों को दशहरा उत्सव के दौरान ही बोनस का भुगतान कर दिया गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान नहीं हुआ था। कर्मचारी संगठनों ने बिजली कंपनी प्रबंधन को पत्र लिखकर दीपावली के पूर्व बोनस भुगतान की मांग की थी। इसी कड़ी में प्रबंधन की ओर से बिजली कर्मचारियों के लिए इस वर्ष अधिकतम 12 हजार रुपए बोनस राशि भुगतान का निर्णय लिया गया है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस भुगतान करने का आदेश भी जारी कर दिया हैं। जिसमें बोनस पात्रता, भुगतान दर और अधिकतम सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। प्रबंधन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कंपनी के स्थायी, अस्थायी, संविदा एवं नियमित रूप से कार्यरत वे कर्मचारी, जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष 2024-2025 में मूल वेतन, महंगाई भत्ता को मिलाकर मासिक वेतन 21 हजार रुपए है, वह कर्मचारी बोनस के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारी जो वर्ष में न्यूनतम 30 दिन या उससे अधिक अवधि तक कार्यरत रहे हैं, उन्हें भी बोनस का लाभ मिलेगा।
बिजली कर्मचारियों को उनके वार्षिक कुल अर्जित लाभ याने 12 महीने के वेतन का 8.33 प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए बोनस की अधिकतम सीमा 12 हजार रुपए निर्धारित की गई है। जिन कर्मचारियों का वेतन 21 हजार रुपए से अधिक है, उन्हें बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। उनको अनुग्रह राशि एक्सग्रेशिया के रूप में बोनस का भुगतान प्रबंधन की ओर से किया जाएगा। बोनस भुगतान दीपावली के पूर्व हो जाएगा।
Diwali Bonus: इधर बिजली कर्मचारियों को बोनस देने के निर्णय के बाद बाजार में और तेजी की उम्मीद है। बिजली कंपनी की ओर से कर्मचारियों के लिए बोनस भुगतान का आदेश जारी होने के बाद बाजार में भी तेजी की उम्मीद है। दीपावली पर्व नजदीक है। बताया जा रहा है कि बिजली कर्मचारियों को दीपावली के पहले बोनस भुगतान हो जाएगा। इससे मार्केट में खरीदी भी बढ़ेगी। बिजली कंपनी के 11 हजार 500 से अधिक कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाएगा। कोरबा जिले में ही 6 हजार से अधिक बिजली कर्मचारी कार्यरत हैं।
बिजली कर्मचारी संगठनों ने एनटीपीसी, बालको और एसईसीएल की तरह बिजली कंपनी में भी उत्पादकता आधारित बोनस भुगतान की मांग की गई थी। कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 30 हजार रुपए बोनस भुगतान की मांग को लेकर बिजली कंपनी के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया था। हालांकि बिजली कर्मचारियों को पिछले वर्ष की तरह इस बार भी अधिकतम 12 हजार बोनस भुगतान का प्रबंधन की ओर से आदेश जारी किया गया है।
