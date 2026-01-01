Illegal Liquor: इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शराब पर बैन, महिलाओं ने खोला मोर्चा, भट्टियों को किया नष्ट

Illegal Liquor: कोरबा के टूरिस्ट डेस्टिनेशन सतरेंगा में नए साल के मौके पर टूरिस्ट की संख्या बढ़ने के साथ ही गैर-कानूनी महुआ शराब की बिक्री और उससे होने वाली अशांति भी बढ़ गई है। इसे देखते हुए स्थानीय महिलाओं ने गैर-कानूनी शराब के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। गांव वालों ने इलाके में शराब पर बैन पहले ही लगा रखा है।