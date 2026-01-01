Illegal Liquor: इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शराब पर बैन, महिलाओं ने खोला मोर्चा, भट्टियों को किया नष्ट

अवैध शराब पर महिलाओं ने खोला मोर्चा (photo source- Patrika)
Illegal Liquor: कोरबा के टूरिस्ट डेस्टिनेशन सतरेंगा में नए साल के मौके पर टूरिस्ट की संख्या बढ़ने के साथ ही गैर-कानूनी महुआ शराब की बिक्री और उससे होने वाली अशांति भी बढ़ गई है। इसे देखते हुए स्थानीय महिलाओं ने गैर-कानूनी शराब के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। गांव वालों ने इलाके में शराब पर बैन पहले ही लगा रखा है।
हाथों में लाठी लिए महिलाओं को देखकर गैर-कानूनी महुआ शराब बनाने और बेचने वाले लोग मौके से भाग गए। इसके बाद महिला कमेटी ने जंगल में छिपी भट्टियों और तैयार की जा रही गैर-कानूनी शराब को ढूंढकर नष्ट कर दिया। महिलाओं ने भट्टी में उबल रही शराब को भी मौके पर ही बहा दिया।
महिला समिति ने कहा कि सतरेंगा एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है और किसी भी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांव वालों ने साफ किया कि शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाएगा और गैर-कानूनी शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
इस कार्रवाई के बाद गांव में शांति और व्यवस्था को लेकर अच्छा माहौल देखा जा रहा है। सतरेंगा की रहने वाली गोमती बाई ने कहा कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर बहुत से लोग आते हैं, लेकिन गैर-कानूनी शराब की बिक्री से माहौल खराब हो रहा है। यहां मारपीट और गाली-गलौज जैसी घटनाएं हो रही हैं।
Illegal Liquor: इस बारे में पहले भी शिकायतें की गई हैं, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं है। गायत्री बाई ने बताया कि छोटे-छोटे बच्चे भी शराब के आदी हो रहे हैं और बाहर से आने वाले टूरिस्ट भी महुआ शराब खरीदकर पी रहे हैं, जिससे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का पूरा माहौल खराब हो रहा है। कलेक्टर से शिकायत की गई है।
