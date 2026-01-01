1 जनवरी 2026,

गुरुवार

कोरबा

Good News: क्या खत्म होगा शहर का सबसे बड़ा जाम? नए साल में शुरू होगी 19 करोड़ की पार्किंग

Good News: इस नए साल में लोगों को शहर के पॉवर हाउस रोड पर दिन में लग रही कई बार जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

कोरबा

image

Khyati Parihar

Jan 01, 2026

Good News: क्या खत्म होगा शहर का सबसे बड़ा जाम? नए साल में शुरू होगी 19 करोड़ की पार्किंग

ट्रैफिक जाम (photo-patrika)

Good News: इस नए साल में लोगों को शहर के पॉवर हाउस रोड पर दिन में लग रही कई बार जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। पार्किंग भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। रंग-रोगन के साथ ही जल्द ही मल्टीलेवल पार्किंग को आम लोगों ने के लिए शुरू करने की योजना है। इससे लोगों को राहत मिलेगी।

जिला खनिज न्यास मद की लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से पॉवर हाउस रोड नहर पुल चौक से दर्री रोड की ओर जाने वाले बायपास मार्ग पर 256 चार पहिया वाहनों की क्षमता वाले जी प्लस थ्री मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। रंग-रोगन के कार्य जारी है। निगम ने पहले डीएमएफ से 15 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराया गया।

इसके बाद निर्माण कार्य बंद हो गया था। शेष बचे हुए निर्माण कार्य को फिर से प्रारंभ कराया गया था। इस दौरान लगभग चार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इस भवन में कमर्शियल दुकानें में निकाले जाने की तैयारी है। इससे पॉवर हाउस रोड पर पडऩे वाले यातायात का दबाव, बेतरतीब पार्किंग की वजह से लग रही नहर पुल की जाम से राहत मिलेगी। इसे लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है।

कलेक्टर ने किया निरीक्षण

बुधवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मल्टीलेवल पार्किंग का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन के संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया जल्द पूरा करने को कहा। साथ ही रैप निर्माण, ग्रिल लगाने के कार्य शीघ्र पूरा करने तथा सुरक्षा से जुड़े अन्य आवश्यक कार्य को समयसीमा में पूर्ण कराने की बात कही। संभावना जताई जा रही है कि प्रक्रिया पूर्ण करने पश्चात वर्ष 2026 से मल्टीलेवल पार्किंग शुरू कर दी जाएगी।

Published on:

01 Jan 2026 02:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Good News: क्या खत्म होगा शहर का सबसे बड़ा जाम? नए साल में शुरू होगी 19 करोड़ की पार्किंग

