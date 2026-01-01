Good News: क्या खत्म होगा शहर का सबसे बड़ा जाम? नए साल में शुरू होगी 19 करोड़ की पार्किंग

इसके बाद निर्माण कार्य बंद हो गया था। शेष बचे हुए निर्माण कार्य को फिर से प्रारंभ कराया गया था। इस दौरान लगभग चार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इस भवन में कमर्शियल दुकानें में निकाले जाने की तैयारी है। इससे पॉवर हाउस रोड पर पडऩे वाले यातायात का दबाव, बेतरतीब पार्किंग की वजह से लग रही नहर पुल की जाम से राहत मिलेगी। इसे लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है।