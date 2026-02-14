Huge Road Accident: ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान भीषण भिड़ंत, मौके पर ही 2 ग्रामीणों की मौत, 5 घायल

दुर्घटना का कारण ओवर टेक बताई जा रही है। कार में सवार ग्राम सरमा के युवक घर लौट रहे थे। राजमार्ग पर केंदई मोड़ के पास युवकों ने सामने चल रहे एक ट्रेलर को ओवरटेक करने का प्रयास किया। कार ट्रेलर को ओवरटेक करके आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान सामने एक और कार आ गई। इससे बचने के लिए युवकों ने कार को दूसरी साइड मोड़ दिया। कार ट्रेलर से टकराकर दूसरी ओर भागी और आगे चल रही अन्य कार से पीछे से टकरा गई। दूसरी कार में तीन लोग सवार थे। एयर बैग खुलने तीनों की जान बच गई।