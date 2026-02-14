14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

Huge Road Accident: ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान भीषण भिड़ंत, मौके पर ही 2 ग्रामीणों की मौत, 5 घायल

Road Accident: अंबिकापुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बांगो थाना क्षेत्र में केंदई पास हुई सड़क दुर्घटना में दो ग्रामीण मारे गए, जबकि पांच लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Feb 14, 2026

ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान भीषण भिड़ंत | Image Source - Patrika

ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान भीषण भिड़ंत | Image Source - Patrika

Huge Road Accident: अंबिकापुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बांगो थाना क्षेत्र में केंदई पास हुई सड़क दुर्घटना में दो ग्रामीण मारे गए, जबकि पांच लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।

कोरबा जिले के विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के गांव सरमा में रहने वाले चार लोग कार से ग्राम पूटा गए थे। देर रात सभी अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में रात करीब 10.30 बजे अंबिकापुर- बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर केंदई मोड़ के पास युवकों की कार दूसरी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए। इसमें सवार चार ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए।

कार की सीट और इसके बाजू में बैठे युवकोंं की मौत हो गई। उनकी पहचान इन्द्रजीत नेटी (43) और धनपत यादव (42) से की गई। दोनों युवक पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के गांव सरमा के रहने वाले थे। जबकि कार में सवार उदय पाल और पप्पू पटेल को गंभीर चोटें आई है। इस घटना में दूसरी कार में सवार तीन और यात्री घायल हुए हैं, जो अंबिकापुर से रायपुर लौट रहे थे। दुर्घनाग्रस्त कार को देखकर पुलिस ने बताया है कि कार धनपत यादव चला रहा था।

जानें कैसे हुआ हादसा

दुर्घटना का कारण ओवर टेक बताई जा रही है। कार में सवार ग्राम सरमा के युवक घर लौट रहे थे। राजमार्ग पर केंदई मोड़ के पास युवकों ने सामने चल रहे एक ट्रेलर को ओवरटेक करने का प्रयास किया। कार ट्रेलर को ओवरटेक करके आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान सामने एक और कार आ गई। इससे बचने के लिए युवकों ने कार को दूसरी साइड मोड़ दिया। कार ट्रेलर से टकराकर दूसरी ओर भागी और आगे चल रही अन्य कार से पीछे से टकरा गई। दूसरी कार में तीन लोग सवार थे। एयर बैग खुलने तीनों की जान बच गई।

हाइवे पर लगातार हादसे

बिलासपुर-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसमें राहगीर मारे जा रहे हैं। पिछले साल भी कोरबा जिले में सबसे अधिक दुर्घटनाएं इसी राजमार्ग पर हुई थी। इसके पीछे बड़ा कारण हाइवे की वर्तमान स्थिति है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 11:33 am

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Huge Road Accident: ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान भीषण भिड़ंत, मौके पर ही 2 ग्रामीणों की मौत, 5 घायल

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Road Accident: नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर! दो कारों की भिड़ंत में 2 की मौत, 5 घायल

नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर (photo source- Patrika)
कोरबा

कोरबा में हाथियों का उत्पात जारी… 50 हाथियों ने तोड़े कई मकान, पीडीएस का राशन चट, ग्रामीणों में दहशत

हाथी (photo source- Patrika)
कोरबा

CG News: बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! पुरानी पेंशन योजना हो सकती है लागू, जल्द होगा ऐलान

CG News, CG news today
कोरबा

बेटे की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही मां की मौत, शराब बेचने के आरोप में हुई गिरफ्तारी, आक्रोशित लोगों ने कहा- बिना सबूत कार्रवाई

अंतिम संस्कार में शामिल होने पैरोल पर पहुंचा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

मैंने पिता को मार दिया है… Youtuber बेटी ने हंसिया से वार कर उतारा मौत के घाट, इस वजह से दिया खौफनाक वारदात को अंजाम

पिता के खून से रंगे बेटी के हाथ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.