परीक्षा के दिन 12वीं के छात्र ने की लगाई फांसी! सुसाइड नोट में लिखी चौकानें वाली बात… जानें पूरा मामला

मृतक की पहचान 17 वर्षीय उज्वल डडसेना के रूप में हुई है, जो SECL DAV Public School में कक्षा 12वीं का छात्र था। वह सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामपुर आईटीआई बस्ती में अपनी बहन और जीजा के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर पर वह अकेला था। उसकी बहन, जो एक शासकीय स्कूल में शिक्षिका है, ड्यूटी पर गई थीं, जबकि जीजा अपने काम से बाहर थे।