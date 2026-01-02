CG Police Transfer: नए साल पर प्रशासनिक सर्जरी, एसपी ने 9 पुलिस अधिकारियों का किया तबादला, देखें List

9 पुलिस अधिकारियों का तबादला (photo source- Patrika)
Korba Police Transfer: कोरबा के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) सिद्धार्थ तिवारी ने नए साल के पहले दिन पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा फेरबदल किया है। उन्होंने चार स्टेशन हाउस ऑफिसर (TI) समेत कुल नौ पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इस फेरबदल में दो सब-इंस्पेक्टर (SI) और तीन असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) भी शामिल हैं।
ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक, युवराज तिवारी को बाल्को पुलिस स्टेशन इंचार्ज, मृत्युंजय पांडे को कुसमुंडा पुलिस स्टेशन इंचार्ज, आशीष कुमार सिंह को करतला पुलिस स्टेशन इंचार्ज और प्रमोद कुमार डड़सेना को हरदीबाजार पुलिस स्टेशन इंचार्ज बनाया गया है। मानिकपुर चौकी इंचार्ज नवीन पटेल को शहर के मेन पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस की जिम्मेदारी दी गई है।
सिविल लाइंस थाने में पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्ट्रेट और कोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण इलाके आते हैं। परमेश्वर राठौर को मानिकपुर चौकी का प्रभार दिया गया है। कई थाना और चौकी इंचार्जों को उनके मौजूदा पदों पर ही रखा गया है।
Korba Police Transfer: इनमें कटघोरा थाना इंचार्ज धर्म नारायण तिवारी, थाना प्रभारी एमबी पटेल, दर्री थाना इंचार्ज नागेंद्र तिवारी, पाली थाना इंचार्ज जितेंद्र यादव, उरगा थाना इंचार्ज राजेश तिवारी, दीपका थाना इंचार्ज प्रेमचंद साहू, रजगामार चौकी इंचार्ज लक्ष्मण खुंटे, पसान थाना, कोरबा चौकी और सर्वमंगला चौकी इंचार्ज विभव तिवारी और CSEB चौकी इंचार्ज भीमसेन यादव शामिल हैं। इस फेरबदल के जरिए एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने थाना और चौकियों में कसावट लाने और कामकाज को और असरदार बनाने की कोशिश की है।
