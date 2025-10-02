बिजली संविदा कर्मचारियों का सामूहिक हड़ताल, इन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन

प्रबंधन बिजली कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं कर रहा इसलिए हड़ताल की नौबत आ रही है और आम जनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने दावा किया कि हड़ताल की वजह से सुचारू बिजली व्यवस्था पर खासा असर पड़ा है। इधर बिजली विभाग का कहना है कि कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई थी इसलिए बिजली व्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। बिजली कंपनी के संविदा कर्मचारियों के संघ ने चेतावनी दी है कि अगर प्रबंधन आगे भी अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेता है तो वह बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे।