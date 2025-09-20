NHM कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, CM साय बोले- कर्मचारी हैं सरकार के परिवार का हिस्सा…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में एनएचएम कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। कर्मचारियों ने यह फैसला स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद लिया। इसके बाद कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भी मुलाकात की मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त करने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सराहनीय और राज्यहित में उठाया गया कदम बताया है।