NHM कर्मचारियों की हड़ताल खत्म? मंत्री जायसवाल ने 4 मांगें मान लीं, 3 मांगों पर बनी समिति…

NHM Strike: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की 10 में से 4 प्रमुख मांगों को मान लिया गया है। शेष 3 मांगों के लिए विशेष कमेटी बनाई गई है, जबकि बाकी 3 मांगों पर बातचीत अभी जारी है। मंत्री ने उम्मीद जताई कि कर्मचारी शनिवार से काम पर लौट आएंगे। जायसवाल ने स्वीकार किया कि हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है।