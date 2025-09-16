Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी, मंत्री-अधिकारियों ने गुजरात से सीखी तकनीक…

CG News: रायपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सोमवार को तीन दिवसीय गुजरात प्रवास के दौरान अहमदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान का दौरा किया।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 16, 2025

छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी(photo-patrika)
छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सोमवार को तीन दिवसीय गुजरात प्रवास के दौरान अहमदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान द्वारा शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे नवीनतम शोध, तकनीकी उपयोग और नवाचारों की जानकारी ली।

CG News: शिक्षा मंत्री और अधिकारी पहुंचे गुजरात

मंत्री यादव ने कहा, गुजरात में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। यहां शिक्षा से जुड़े नवाचारों और अत्याधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने सीखने और पढ़ाने की प्रक्रिया को अधिक सरल और प्रभावी बना दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा व्यवस्था को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए इसी प्रकार की कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ नई तकनीक से जुडऩे का अवसर मिल सके।

मंत्री ने कहा, तकनीक के माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है, बल्कि दूरस्थ और दुर्गम अंचलों में रहने वाले विद्यार्थियों तक भी बेहतर शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई जा सकती है। इस दिशा में गुजरात के मॉडल का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सभी अधिकारियों ने विभिन्न प्रकल्पों और तकनीकी मॉड्यूल्स का गहन अध्ययन किया और इसे छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करने पर चर्चा की।

छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी, मंत्री-अधिकारियों ने गुजरात से सीखी तकनीक…

