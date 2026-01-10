10 जनवरी 2026,

रायपुर

छत्तीसगढ़ में इस साल ठंड कुछ ज्यादा, गलन की स्थिति से आम लोग परेशान, IMD का अलर्ट जारी…

CG Weather Alert: ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 10, 2026

छत्तीसगढ़ में इस साल ठंड कुछ ज्यादा, गलन की स्थिति से आम लोग परेशान, IMD का अलर्ट जारी...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में इस साल ठंड कुछ ज्यादा, गलन की स्थिति से आम लोग परेशान, IMD का अलर्ट जारी...(photo-patrika)

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। लगातार बढ़ती ठंड के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिससे आम नागरिकों और विशेषकर बुजुर्गों व बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

CG Weather Alert: शीतलहर से प्रभावित जिले

मौसम विभाग के अनुसार, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, दुर्ग, बालोद, कबीरधाम, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और बेमेतरा जिले शीतलहर के प्रभाव में रहेंगे। इन जिलों में तापमान में और गिरावट दर्ज होने की संभावना है।

रायपुर में मौसम का हाल

राजधानी रायपुर में सुबह से धुंध छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

आगामी दो दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों में प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में ठंड और बढ़ सकती है। ठंड से बचाव के लिए लोगों को गर्म कपड़े पहनने, अधिक समय तक बाहर न रहने और विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

नागरिकों से अपील

मौसम विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे शीतलहर के दौरान सुरक्षित रहें और आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। इसके साथ ही दफ्तर, स्कूल और अन्य संवेदनशील संस्थाओं में भी आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

10 Jan 2026 10:33 pm

