छत्तीसगढ़ में इस साल ठंड कुछ ज्यादा, गलन की स्थिति से आम लोग परेशान, IMD का अलर्ट जारी…

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। लगातार बढ़ती ठंड के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिससे आम नागरिकों और विशेषकर बुजुर्गों व बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।