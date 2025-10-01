CG News: कांग्रेस ने सड़क की लड़ाई लड़ने का किया ऐलान, छत्तीसगढ़ के सभी बिजली दफ्तरों में कांग्रेस करेगी तालाबंदी

CG News: कांग्रेस ने सड़क की लड़ाई लड़ने का किया ऐलान, छत्तीसगढ़ के सभी बिजली दफ्तरों में कांग्रेस करेगी तालाबंदी
CG News: बिजली के दाम में बढ़ोतरी और बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के विरोध में कांग्रेस ने सड़क की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 3 व 4 अक्टूबर को प्रदेश के समस्त जिले के सभी छोटे-बड़े विद्युत कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि हॉफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट की सीमा को समाप्त कर बेतहाशा मूल्य वृद्धि राज्य की भाजपा सरकार की प्रायोजित लूट है।
बढ़े हुए बिजली बिल भाजपा सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण छत्तीसगढ़ की जनता को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। कांग्रेस सरकार के समय से वर्तमान भाजपा सरकार के राज में हर उपभोक्ता का औसतन बिजली बिल दोगुना हो गया है। कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बिल हॉॅफ योजना शुरू की थी।
जिसका लाभ प्रदेश के 54 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता था। कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए 400 यूनिट बिजली बिल हॉफ के दायरे में प्रदेश का लगभग हर उपभोक्ता आता था। इस माह बढ़े हुए आए बिजली बिल के कारण जनता परेशान हो गई है।
कांग्रेस ने 5 लाख गायों की मौत का आरोप लगाया है। अब गायों की मौत व तस्करी के मामले को जनता तक पहुंचाने कांग्रेस प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 1 अक्टूबर को पत्रकारवार्ता करेगी। सभी जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जिले के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, पदाधिकारियों के साथ पत्रकारवार्ता लेंगे।
