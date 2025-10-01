CG News: कांग्रेस ने सड़क की लड़ाई लड़ने का किया ऐलान, छत्तीसगढ़ के सभी बिजली दफ्तरों में कांग्रेस करेगी तालाबंदी

CG News: बिजली के दाम में बढ़ोतरी और बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के विरोध में कांग्रेस ने सड़क की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 3 व 4 अक्टूबर को प्रदेश के समस्त जिले के सभी छोटे-बड़े विद्युत कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि हॉफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट की सीमा को समाप्त कर बेतहाशा मूल्य वृद्धि राज्य की भाजपा सरकार की प्रायोजित लूट है।