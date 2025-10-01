Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: कांग्रेस ने सड़क की लड़ाई लड़ने का किया ऐलान, छत्तीसगढ़ के सभी बिजली दफ्तरों में कांग्रेस करेगी तालाबंदी

CG News: कांग्रेस का कहना है कि हॉफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट की सीमा को समाप्त कर बेतहाशा मूल्य वृद्धि राज्य की भाजपा सरकार की प्रायोजित लूट है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 01, 2025

CG News: कांग्रेस ने सड़क की लड़ाई लड़ने का किया ऐलान, छत्तीसगढ़ के सभी बिजली दफ्तरों में कांग्रेस करेगी तालाबंदी

CG News: कांग्रेस ने सड़क की लड़ाई लड़ने का किया ऐलान, छत्तीसगढ़ के सभी बिजली दफ्तरों में कांग्रेस करेगी तालाबंदी

CG News: बिजली के दाम में बढ़ोतरी और बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के विरोध में कांग्रेस ने सड़क की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 3 व 4 अक्टूबर को प्रदेश के समस्त जिले के सभी छोटे-बड़े विद्युत कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि हॉफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट की सीमा को समाप्त कर बेतहाशा मूल्य वृद्धि राज्य की भाजपा सरकार की प्रायोजित लूट है।

बढ़े हुए बिजली बिल भाजपा सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण छत्तीसगढ़ की जनता को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। कांग्रेस सरकार के समय से वर्तमान भाजपा सरकार के राज में हर उपभोक्ता का औसतन बिजली बिल दोगुना हो गया है। कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बिल हॉॅफ योजना शुरू की थी।

जिसका लाभ प्रदेश के 54 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता था। कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए 400 यूनिट बिजली बिल हॉफ के दायरे में प्रदेश का लगभग हर उपभोक्ता आता था। इस माह बढ़े हुए आए बिजली बिल के कारण जनता परेशान हो गई है।

गायों की मौत पर आज सभी जिलों में पत्रकारवार्ता

कांग्रेस ने 5 लाख गायों की मौत का आरोप लगाया है। अब गायों की मौत व तस्करी के मामले को जनता तक पहुंचाने कांग्रेस प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 1 अक्टूबर को पत्रकारवार्ता करेगी। सभी जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जिले के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, पदाधिकारियों के साथ पत्रकारवार्ता लेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 01:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: कांग्रेस ने सड़क की लड़ाई लड़ने का किया ऐलान, छत्तीसगढ़ के सभी बिजली दफ्तरों में कांग्रेस करेगी तालाबंदी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime: सात फेरों के वचन की पति नहीं रख पाए लाज, दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाया

CG Crime: सात फेरों के वचन की पति नहीं रख पाए लाज, दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाया
रायपुर

CG News: रायपुर लोकसभा सांसद खेल महोत्सव, 30 हजार खिलाड़ियों का होगा पंजीयन

CG News: रायपुर लोकसभा सांसद खेल महोत्सव, 30 हजार खिलाड़ियों का होगा पंजीयन
रायपुर

Raipur News: रविवि की मार्कशीट में नैक की स्पेलिंग गलत, छात्र संगठनों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

Raipur News: रविवि की मार्कशीट में नैक की स्पेलिंग गलत, छात्र संगठनों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप
रायपुर

CG News: सरकारी स्कूलों में बनेंगी 9 हजार स्मार्ट क्लास, लगेंगे 22 हजार कम्प्यूटर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

CG News: सरकारी स्कूलों में बनेंगी 9 हजार स्मार्ट क्लास, लगेंगे 22 हजार कम्प्यूटर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने की घोषणा
रायपुर

दूधाधारी मठ में सोने के मुकुट से श्रीराम का अभिषेक, 600 साल पुराना कंकाली मठ खुलेगा

दूधाधारी मठ में सोने के मुकुट से श्रीराम का अभिषेक, 600 साल पुराना कंकाली मठ खुलेगा
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.