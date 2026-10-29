School Holiday: सरगुजा के सभी स्कूलों में 30 अक्टूबर को भी छुट्टी घोषित, डीईओ ने जारी किया आदेश

अंबिकापुर। अर्नब चक्रवाती तूफान का असर सरगुजा संभाग में 29 अक्टूबर को भी रहा। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के कारण बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ समेत सरगुजा संभाग के सभी स्कूलों में छुट्टी (Holiday in Schools) की घोषणा की गई थी। इसी बीच सरगुजा जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा ने 30 अक्टूबर को भी जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, अद्र्धशासकीय स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की है। अर्नब तूफान के असर को देखते हुए डीईओ द्वारा यह फैसला लिया गया है। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा 30 अक्टूबर को भी सरगुजा जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश व करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है।