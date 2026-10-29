29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

School Holiday: सरगुजा के सभी स्कूलों में 30 अक्टूबर को भी छुट्टी घोषित, डीईओ ने जारी किया आदेश

Holiday in Surguja Schools: अर्नब तूफान के असर के कारण जिला शिक्षा अधिकारी ने लिया फैसला, 29 अक्टूबर को प्रदेशभर के सभी स्कूलों में थी छुट्टी
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Updated: 29 Oct 2026, 8:44 PM IST

Holiday in Surguja schools

School Holiday, प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। अर्नब चक्रवाती तूफान का असर सरगुजा संभाग में 29 अक्टूबर को भी रहा। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के कारण बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ समेत सरगुजा संभाग के सभी स्कूलों में छुट्टी (Holiday in Schools) की घोषणा की गई थी। इसी बीच सरगुजा जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा ने 30 अक्टूबर को भी जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, अद्र्धशासकीय स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की है। अर्नब तूफान के असर को देखते हुए डीईओ द्वारा यह फैसला लिया गया है। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा 30 अक्टूबर को भी सरगुजा जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश व करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है।

कलेक्टर के निर्देश पर सरगुजा जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम अर्नब के प्रभाव से दिनांक 30 अक्टूबर को तेज आंधी और गरज-चमक के साथ भारी वर्षा का प्रभाव रहने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इस वजह से विद्यार्थियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सरगुजा जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त समस्त प्राइमरी, मिडिल, हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में 30 अक्टूबर को एक दिन का अवकाश घोषित किया जाता है।

Police Transfer: सूरजपुर में 8 टीआई, 2 एसआई व 8 एएसआई समेत 73 पुलिसकर्मियों का किया ट्रांसफर, जानें कौन कहां से कहां गया

ये भी पढ़ें
Surajpur Police transfer

Arnab Cyclone: अर्नब तूफान का है असर

बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत सरगुजा संभाग के सभी 6 जिले में अर्नब चक्रवाती तूफान (Arnab Cyclone) का असर देखा जा रहा है। 28 अक्टूबर को दिनभर बादल छाने के साथ दोपहर 2 बजे से बूंदाबादी शुरु हो गई थी। वहीं 29 अक्टूबर की सुबह से ही रिमझिम बारिश (Rain) होती रही। बारिश का क्रम दिन से लेकर रात तक चलता रहा।

वहीं ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर विवश कर दिया। अंबिकापुर शहर में लोगों की आवाजाही दिनभर अन्य दिनों की अपेक्षा कम रही। लोग गर्म कपड़ों में ढके नजर आए। 30 अक्टूबर को भी मौसम विभाग द्वारा सरगुजा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है।

Karan Rathore Murder Case: करण राठौर हत्याकांड में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास, चाकू से ताबड़तोड़ किया था हमला

ये भी पढ़ें
Lifetime imprisonment of 7 accused in Karan Rathore murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2026, 8:44 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / School Holiday: सरगुजा के सभी स्कूलों में 30 अक्टूबर को भी छुट्टी घोषित, डीईओ ने जारी किया आदेश

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Police Transfer: सूरजपुर में 8 टीआई, 2 एसआई व 8 एएसआई समेत 73 पुलिसकर्मियों का किया ट्रांसफर, जानें कौन कहां से कहां गया

Surajpur Police transfer
अंबिकापुर

Ambikapur News: सीएम का सरगुजा दौरा स्थगित, अर्नब चक्रवात बना रोड़ा! अब वर्चुअल जुड़ेंगे, समाज ने शहर में निकाली रैली

Baba Kartik Uraon Chowk Inauguration
अंबिकापुर

Ambikapur Crime: बाइक से सडक़ पर गिरे थे 2 युवक, मदद करने पहुंचे मामा-भांजे को पीटा, फिर ईंट से किया हमला

Ambikapur Beaten case
अंबिकापुर

Ambikapur Cyber Fraud: 1 हजार रुपए के लालच में खुलवाता था फर्जी बैंक खाते, 14.17 लाख का हुआ ट्रांसफर, अब गया जेल

Cyber fraud in Ambikapur
अंबिकापुर

School Holiday: सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिले के सभी स्कूलों में कल छुट्टी घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Holiday in Surajpur and Koria schools
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.