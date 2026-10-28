28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Ambikapur Crime: बाइक से सडक़ पर गिरे थे 2 युवक, मदद करने पहुंचे मामा-भांजे को पीटा, फिर ईंट से किया हमला

Ambikapur beaten case: गांधीनगर थाना के पास बाइक से गिर गए थे दो युवक, आवाज सुनकर मामा-भांजा पहुंचे थे हाल-चाल पूछने, इसी दौरान दोनों पर कर दिया हमला
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Updated: 28 Oct 2026, 9:00 PM IST

Ambikapur Beaten case

Ambikapur crime, प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुभाषनगर, दुर्गावाड़ी निवासी मामा-भांजे के साथ 20 अक्टूबर की रात बाइक सवारों ने मारपीट की थी। इस मामले (Beaten in Ambikapur) में पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दोनों युवक गांधीनगर थाने के पास बनारस रोड पर बाइक से गिर गए थे। आवाज सुनकर युवक बाहर निकला और उनसे हाल-चाल पूछने लगा। इस पर दोनों ने उसकी पिटाई शुरु कर दी। यह देख जब उसका भांजा बचाने पहुंचा तो उस पर भी ईंट से हमला कर दिया। मारपीट में मामा-भांजे को चोटें आई थीं।

गांधीनगर थाने के सामने दुर्गावाड़ी मंदिर के पास रहने वाला अमित मंडल 20 अक्टूबर की रात अपने भांजा राजा के साथ मंदिर से आकर खाना खा रहा था। इसी बीच बनारस मुख्य मार्ग (Banaras road) पर बाइक से किसी के गिरने की आवाज सुनकर दोनों बाहर निकले। उन्होंने देखा कि 2 युवक सडक़ पर गिरे हुए हैं, उनकी बाइक भी पास में ही पड़ी है। दोनों को उठाने के बाद अमित ने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो?

इस बात पर दोनों नाराज हो गए और गाली-गलौज करते हुए कहा कि तुम हमसे ये सवाल पूछने वाले कौन होते हो? इसी बीच बाइक सवारों ने कहा कि वे अमित मंडल के रूम में रहते हैं। बाइक सवारों ने जिस प्रकार उसका नाम लिया तो संदेह की स्थिति बनी और पूछा कि अमित मंडल कैसा दिखता है। इस पर दोनों आक्रोश में आ गए और जान से मारने की धमकी देते हुए उससे मारपीट शुरु कर दी।

School Holiday: सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिले के सभी स्कूलों में कल छुट्टी घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

ये भी पढ़ें
Holiday in Surajpur and Koria schools

यह देख भांजा बीच-बचाव करने आया तो उस पर भी ईंट से हमला (Brick attack) कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसी मुकेश मंडल ने मामला शांत कराया। बाद में बाइक सवारों ने खुद को बौरीपारा निवासी उत्तम सोनी और महात्मा होना बताया। मारपीट में दोनों को गले और सीने में चोट आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Young man beaten: गुटखा नहीं देने पर युवक की पिटाई

इधर गांधीनगर थाना अंतर्गत नवापारा में एक युवक की गुटखा नहीं देने की बात पर दूसरे ने पिटाई (Beaten for Gutkha) कर दी। दरअसल गंगापुर सुभाश चौक निवासी प्रिंस डेविड बरवा टेंट में मजदूरी करता है। 27 अक्टूबर की शाम 4 बजे के वह स्कूटी से अपनी बहन को लेने सेंट जेवियर स्कूल नवापारा जा रहा था। इस दौरान नवापारा चर्च मैदान के पास एक युवक मिला, उसने उसे रोक कर गुटखा की मांग की।

इस पर उसने कहा कि उसके पास गुटखा नहीं है। इसी बात पर वह नाराज हो गया और हाथ-मुक्का और डंडे से उसकी पिटाई कर दी। बहन को स्कूल से घर लेकर आने के बाद उसने नवापारा में रहने वाले दोस्त को इसकी जानकारी दी। आरोपी युवक की पहचान दोस्त के माध्यम से प्रणव पंडित के रूप में हुई। पीडि़त युवक ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है।

Ambikapur Cyber Fraud: 1 हजार रुपए के लालच में खुलवाता था फर्जी बैंक खाते, 14.17 लाख का हुआ ट्रांसफर, अब गया जेल

ये भी पढ़ें
Cyber fraud in Ambikapur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2026, 9:00 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur Crime: बाइक से सडक़ पर गिरे थे 2 युवक, मदद करने पहुंचे मामा-भांजे को पीटा, फिर ईंट से किया हमला

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ambikapur Cyber Fraud: 1 हजार रुपए के लालच में खुलवाता था फर्जी बैंक खाते, 14.17 लाख का हुआ ट्रांसफर, अब गया जेल

Cyber fraud in Ambikapur
अंबिकापुर

School Holiday: सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिले के सभी स्कूलों में कल छुट्टी घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Holiday in Surajpur and Koria schools
अंबिकापुर

Ambikapur Road: सीएम आने वाले हैं तो रातों रात बना दी सडक़, कांग्रेसी नेता बोले- जला मोबिल डालकर कराया डामरीकरण

Ambikapur Road news
अंबिकापुर

Liquor Ban: अब कुंवरपुर में भी होगी शराबबंदी! महिलाओं ने संभाला मोर्चा, कहा- दारू पीने-पिलाने और बनाने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना

Liquor ban in Kunwarpur village
अंबिकापुर

Ambikapur News: सडक़ हादसे में बाइक सवार शिक्षक की मौत, मीटिंग में शामिल होने जा रहे थे बलरामपुर

Teacher died in road accident
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.