Ambikapur Crime: बाइक से सडक़ पर गिरे थे 2 युवक, मदद करने पहुंचे मामा-भांजे को पीटा, फिर ईंट से किया हमला

अंबिकापुर। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुभाषनगर, दुर्गावाड़ी निवासी मामा-भांजे के साथ 20 अक्टूबर की रात बाइक सवारों ने मारपीट की थी। इस मामले (Beaten in Ambikapur) में पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दोनों युवक गांधीनगर थाने के पास बनारस रोड पर बाइक से गिर गए थे। आवाज सुनकर युवक बाहर निकला और उनसे हाल-चाल पूछने लगा। इस पर दोनों ने उसकी पिटाई शुरु कर दी। यह देख जब उसका भांजा बचाने पहुंचा तो उस पर भी ईंट से हमला कर दिया। मारपीट में मामा-भांजे को चोटें आई थीं।