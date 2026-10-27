Liquor Ban: अब कुंवरपुर में भी होगी शराबबंदी! महिलाओं ने संभाला मोर्चा, कहा- दारू पीने-पिलाने और बनाने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना

लखनपुर। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड में शराबबंदी (Liquor ban news) को लेकर जागरूकता अभियान जोर पकड़ता नजर आ रहा है। कंचनपुर, खरसुरा और केवरी के बाद अब ग्राम पंचायत कुंवरपुर में भी पूर्ण शराबबंदी की दिशा में पहल शुरू हो गई है। शराब के दुष्परिणामों से परिवारों और समाज को बचाने के उद्देश्य से आयोजित ग्रामसभा की बैठक में बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण एकजुट हुए। बैठक में गांव में शराब के सेवन, बिक्री और निर्माण पर रोक लगाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।